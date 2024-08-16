勞動部首次最低工資審議會 9/4召開
2024/8/16 16:29（8/16 16:41 更新）
（中央社記者吳欣紜台北16日電）基本工資可望調升，勞動部今天表示，113年最低工資審議會議將於9月4日上午10時召開，這也是最低工資法上路後首次召開的審議會議。
最低工資法今年初上路，法規明定勞動部必須於每年第三季召開最低工資審議會，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天表示，113年最低工資審議會議將於9月4日上午10時於勞動部召開。
黃維琛表示，勞動部今天已經將開會通知寄出給各審議委員，審議委員最快下週就可以收到，連同最低工資研究小組作出的調幅建議報告，也將一併寄給委員參考。
勞動部長何佩珊日前已表示，9月將召開最低工資審議委員會，調漲薪資是趨勢，現在物價通膨指數高，一定要考慮消費者物價指數（CPI），也希望給勞工更好待遇。
現行基本工資為月薪新台幣2萬7470元、時薪183元。（編輯：吳協昌）1130816
延伸閱讀專訪／9月審議最低工資 卓榮泰：政府不會漏掉勞工人力銀行：今年平均月薪4.7萬年增5.4% 創10年新高總薪資平均6萬3000元與民眾感受不同？卓榮泰：研擬用中位數公布颱風推升7月CPI至2.52% 8月蔬果與整體物價估將續揚
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。