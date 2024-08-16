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勞動部首次最低工資審議會 9/4召開

2024/8/16 16:29（8/16 16:41 更新）
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圖為台北市信義區街頭的外送員與上班族。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北16日電）基本工資可望調升，勞動部今天表示，113年最低工資審議會議將於9月4日上午10時召開，這也是最低工資法上路後首次召開的審議會議。

最低工資法今年初上路，法規明定勞動部必須於每年第三季召開最低工資審議會，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天表示，113年最低工資審議會議將於9月4日上午10時於勞動部召開。

黃維琛表示，勞動部今天已經將開會通知寄出給各審議委員，審議委員最快下週就可以收到，連同最低工資研究小組作出的調幅建議報告，也將一併寄給委員參考。

勞動部長何佩珊日前已表示，9月將召開最低工資審議委員會，調漲薪資是趨勢，現在物價通膨指數高，一定要考慮消費者物價指數（CPI），也希望給勞工更好待遇。

現行基本工資為月薪新台幣2萬7470元、時薪183元。（編輯：吳協昌）1130816

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#勞動部長
#勞動部勞動條件及就業平等司
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