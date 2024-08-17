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低壓帶影響 中南部地區及午後各地留意大雷雨

2024/8/17 08:20（8/17 08:57 更新）
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圖為台北市信義區民眾雨中撐傘。中央社記者裴禛攝 113年8月15日
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（中央社台北17日電）氣象署表示，今天台灣仍處於大低壓帶中，易有短延時強降雨；中南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，且嘉義以南地區雨勢明顯，有局部大雨或短延時豪雨發生機率，中午過後各地皆有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署說明，今天台灣仍處於大低壓帶中，各地雲量偏多，天氣不穩定，易有短延時強降雨；環境吹西南風，中南部地區及澎金馬不定時有短暫陣雨或雷雨，且嘉義以南地區雨勢明顯，有局部大雨或短延時豪雨發生的機率。

氣象署表示，中午過後各地皆有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛，伴隨雷擊及強陣風，中部以北地區及其他山區亦可能有大雨或短延時豪雨發生，且局部地區到晚上仍有降雨，外出注意天氣的變化並攜帶雨具備用。

氣溫方面，各地高溫普遍為攝氏32至34度，白天沒下雨時感受悶熱，外出活動還是要多補充水分。

另外，西南風影響，今、明2天蘭嶼、綠島及恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風，須注意。

氣象署提醒，近期地震頻繁且易有降雨，山區仍須留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，行經山區路段應保持警覺，並注意自身安全。

氣象署指出，第7號中度颱風安比，今天清晨2時中心位置在台北東北方約2380公里的海面上，朝東北東方向逐漸遠離日本，對台灣天氣無影響。（編輯：陳政偉）1130817

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#雷雨
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