刑事局攜手Whoscall推網站檢查功能 誤入詐騙網站會跳警示

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（中央社記者劉建邦台北17日電）刑事局今天表示，與陌生來電辨識軟體Whoscall攜手開發全新防詐功能「網站檢查」，民眾若誤入詐騙網站會有自動化示警等防詐功能，已開放免費下載，盼共同提升防詐力。

警政署刑事警察局發布新聞資料指出，歹徒利用生成式人工智慧（AI），導致詐騙門檻降低、形式多變，民眾難以用肉眼判斷真偽，除持續加強查緝詐騙集團並向上溯源，同時積極推動公私協力，以跨界方式，為全民提供便利安全、低門檻數位防詐工具。

刑事局表示，詐騙集團常盜用名人肖像的社群媒體設廣告，或以通訊軟體與簡訊內的釣魚連結誘騙民眾，為降低數位詐騙風險，與陌生來電辨識軟體Whoscall共同研究「網站檢查」功能。

刑事局指出，此功能可防止民眾誤入詐騙網站，警示勿繼續瀏覽網站，且可防止個資外洩及帳戶盜刷等詐騙風險。

刑事局表示，「網站檢查」防詐功能著重識詐與即時攔阻，也結合Whoscall資料庫，運用AI技術偵測與民眾回報，並整合荷蘭防詐服務商ScamAdviser等單位數據，組成數千萬量級網站資料庫。

此外，「網站檢查」防詐功能，僅會一次性檢查民眾瀏覽網站是否具有風險，不記錄任何瀏覽內容及個人資料。

刑事局指出，民眾下載Whoscall應用程式（App）並更新為最新版本，就可在App首頁找到「網站檢查」功能，再依App內引導，30秒就能完成設定，此功能具備自動檢查及手動檢查。

刑事局表示，面對難辨真假詐騙網站，民眾可多用科技工具破解，並提醒及協助不熟悉手機設定長者與年幼親友完成自動檢查設定，避免親友落入詐騙陷阱。（編輯：李錫璋）1130817