像公園一樣好玩 老藥局打造連貫式照顧守護長者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北18日電）銀髮浪潮來襲，半數長者有亂用藥習慣，有全台最美藥局之稱的惠生藥局以「像公園一樣好玩」為口號，化身預防醫學專門店，打造連貫式藥事照顧，降低高齡多重用藥風險。

全國藥局藥商總數達到1萬700多家，超越龍頭便利商店，萬能的超商從賣熟食、賣手搖飲、繳費、取貨都可以，街頭巷尾隨處也可見藥局，除了領口罩及快篩、拿藥，其實藥局也能很不一樣，不僅打造以長者為中心的用藥安全網絡，更能提供肌耐力鍛鍊與社區健康手作課。

台灣預估明年起邁入超高齡化社會，雲林縣是全台最老縣市前5名之一，惠生藥局位於山川田園遍布的雲林縣，正在嘗試1種新穎的在地老化健康模式。惠生藥局總經理廖昱喬在日前國家衛生研究院與台灣大學舉辦的論壇中，分享社區藥局如何轉型成為預防醫學專門店的經驗。

惠生藥局是1962年就創立的老字號藥局，起初只是雲林斗南如柑仔店的小藥局，歷經3代經營，漸漸在雲林闖出名號，如今在雲林、彰化擁有5間分店。廖昱喬起心動念改變藥局的原因，是從事健康醫療事業卻沒有辦法挽救中風惡化過世的奶奶。

廖昱喬希望有個地方讓長者鞏固肌耐力與健康，不讓親身歷經的遺憾在別人家發生。廖昱喬常告訴親友，他想翻轉到藥局領藥吃藥的傳統想像，老人與小孩在公園運動、談笑風生是台灣最美風景，公園共好的氣氛帶進藥局，打造像公園一樣好玩的藥局，是他的初衷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

廖昱喬相信預防醫學是從日常生活發酵，除了獲得連貫式藥事照顧，主動透過LINE軟體關心，避免長者自己當醫師亂用藥，走進惠生藥局，還能體驗日式長照精神，讓AI科技成為藥局與醫院的橋梁，分享血壓、血糖等生理數據，甚至建立樂齡健身房，鼓勵阿公阿嬤多運動。

新生代的廖昱喬賦予農業大縣民眾熟悉的「老鄰居」新使命，盼藥局真正成為社區在地健康生活的一部分，以「酷老」精神為核心，讓長者老有所用，創造跨世代共同話題，時常舉辦手作體驗等活動，帶領長者以自身故事特調健康果汁等，守護長者日常生活、身心靈健康與社會互動。（編輯：管中維）1130818