藥師走遍雲林宮廟搏感情 跨界合作打造十全老人

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）廟宇是地方信仰中心，更凝聚土地情感，在全台最老縣市之一的雲林，有1群台大醫院藥師走遍宮廟搏感情傾囊相授用藥知識，醫院今年起整合跨界資源，盼將長者打造成十全老人。

國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心研究數據顯示，台灣高達50%藥物相關問題來自長者自身使用藥物行為導致，其中5成長輩沒有依照醫囑按時服藥，或是自行調整藥物使用；3成根本搞不清楚現在正在服用哪些藥品，更不知道藥物正確用法與儲存方式。

國衛院與台大近日舉辦「高齡藥事整合照顧暨全域健康守護論壇」找解方，提升長者用藥安全，這是明年起65歲以上人口占比達20%，將邁入超高齡化的台灣重要任務，更是不少縣市的當務之急，因為從2年前嘉義縣、台北市、南投縣及雲林縣早已步入超高齡。

「雲林不只老，能得到的相關資源也少。」台大醫院雲林分院長馬惠明今天告訴中央社記者，雲林長者醫療社福資源比不上雙北，不識字、僅小學學歷的獨居、老老照顧比率遠高於多數都會區，醫院轉型勢在必行，從治療超前部署到預防，更不能待在醫院苦等，應主動走進社區。

台大雲林分院醫療團隊為全台最老縣市之一的社區高齡問題，設計「阿波羅計畫」與「希望（HOPE）計畫」，雙管齊下「處方箋」。

馬惠明說，前者在雲林各社區設立長青食堂，作為肌耐力等生理調查基地，透過台大醫院、長青食堂、基層診所形成鐵三角，替社區長者設計專屬健康促進課表。

HOPE計畫則是骨鬆社區篩檢介入與用藥安全照顧，高齡多重用藥一直是嚴峻難題，這個難題不僅讓長者頭痛，藥師經常遇到長者拿一堆連藥袋都沒有的藥來隨堂考，台大雲林分院透過科技輔助拍照辨別藥物，讓藥師走進宮廟、據點等地搏感情，傾囊相授用藥知識，也不怕被考倒。

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「不是政府沒給資源，是長輩不知道身邊有資源。」馬惠明分享高齡社區照顧下一步是與國衛院合作「幸齡協奏曲計畫，結合阿波羅計畫與HOPE計畫，推出「樂齡管理師」，將政府各部門高齡資源整合，整理成專屬套餐送到據點、廟宇裡的長者手中，打造健康識能滿分的十全老人。

坊間及網路的健康謠言，甚至是獨居、老老照護等情形都會影響高齡者用藥安全。結合醫療院所及社區藥局、據點第一線人員與智慧照顧資訊系統工程師，打造健全高齡照顧生態，「這次是美好開始」，國衛院長司徒惠康認為，跨界合作非常重要，這才可能真實改善高齡用藥問題。（編輯：管中維）1130818