高鐵假期慶台南400年 身分證同時有4與0折400元

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）今年是台南建城400年，台灣高鐵公司規劃高鐵假期「台南400」專案與台南13家飯店合作，2人同行、其中1人身分證字號同時有「4」與「0」，每筆訂單折扣新台幣400元。

台灣高鐵發布新聞稿，高鐵假期「台南400」專案特別與煙波大飯店台南館、和逸飯店台南西門館、台南禧榕軒大飯店等13家飯店合作，即日起至10月31日，只要2人同行其中1人身分證字號同時有「4」與「0」，整筆訂單即享折扣400元。

台灣高鐵以平日2人同行、台北出發入住「煙波大飯店台南館」為例，折扣後每人最低只要3250元起。

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高鐵假期「台南400」專案合作飯店也同步推出主題式體驗套裝產品，提供喜愛潮流或是藝文的旅客不同入住體驗，例如「天下南隅」飯店推出亞洲首間日本潮牌Beams主題房；「台南U.I.J 友愛街旅館」主打小野麗莎演唱會專案。

台灣高鐵表示，文化部主辦的2024年「台灣文化創意博覽會」將於8月23日至9月1日，首度移師台南舉辦，地點就在高鐵台南站旁的大台南會展中心及台南城區，想參訪文博會的旅客，可多利用高鐵假期「台南400」專案。（編輯：張雅淨）1130821