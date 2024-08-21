電線繞頸遇死劫 台大醫移植主動脈修補氣管成首例

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）颱風天下班回家途中遇死劫，20多歲曾姓機車騎士遭掉落電線繞頸，重大氣管幾乎壞光光，緊急氣切後送到台大總院，接受移植主動脈修補外傷造成嚴重氣管破裂，成世界首例。

這項重大成果今年7月獲美國胸心血管外科雜誌技術專刊JTCVS Techniques接受刊登，台大醫院今天舉辦記者會，已順利出院的曾姓男子到場感謝重獲新生，雖然現在只能用氣音說話，但幾乎恢復正常生活。

外科部主任陳晉興會前接受媒體聯訪說明，在加油站上班的曾姓男子傍晚下班騎機車返家途中，竟遭路邊被颱風（去年10月小犬颱風）吹落的電線繞頸，加上車速40、50公里，過去大部分這樣的病人，不是當場死亡，就是得一輩子使用氣切管。

曾男的脖子上半段氣管全部壞死，只剩下部分受胸骨保護的氣管仍在，他被送往最近的醫院急救，院方進行氣切手術搶命，接著立刻轉院到台大雲林分院救治，當時雲林分院醫療團隊以腳趾甲進行初步氣管修補。

陳晉興說，緊急氣管修復手術只能夠暫時續命，但曾男氣切管以上的氣管嚴重狹窄，雙側聲帶神經損毀，必須依靠氣切管、鼻胃管維生，後續轉院到台大醫院總院，接受人體捐贈的主動脈組織工程重建。

陳晉興直呼「人體真的神奇」，主動脈是血管，若要變成氣管需要組織工程再造，而組織再造的工程卻是由人體自行完成，主動脈種到氣管缺損部位後，慢慢會長出氣管粘膜細胞、軟骨細胞，久了就變成真正的氣管，

曾男是世界首名以這種方式修補因外傷造成嚴重氣管破裂的案例，陳晉興指出，輕微或小範圍的氣管病變通常可以手術切除後直接縫合的方式根治，然而重大氣管腫瘤、狹窄或創傷則必須利用氣管移植或重建手術來治療，一直是全世界胸腔醫學最困難的挑戰之一。

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台大醫院至今完成人體臨床試驗共5例，其中3例成功。陳晉興指出，失敗2例主要原因皆是嚴重癌症，患者體重都不到40公斤，身體太虛弱，以至無法順利復原，若可以慎選身體狀況適合的病人，成功率高。

他提到，台大醫院下一步將向衛福部申請臨床試驗成為常規醫療手術，由健保給付，目前手術費用約新台幣20萬，可用於急性創傷、肺結核、腫瘤等氣管重大缺損病人，也會嘗試用豬主動脈來替代來源困難的大體捐贈。（編輯：李淑華）1130821