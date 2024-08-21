環境部全國促設菸蒂盒 11月底前直轄市須設650處

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（中央社記者張雄風台北21日電）環境部長彭啓明上任後宣示減菸蒂。環境部於7月已發文各地方政府設置菸蒂盒，今年11月底前，直轄市須設置650處、本島其他縣市為400處、離島300處，後續編列清溝服務費用。

彭啓明上任後宣布將推菸蒂不落地運動，於6月辦理「減菸蒂 淨環境 全國大聯盟啟動」活動，主要由「改變文化」、「源頭減量」、「稽查取締」、「環境清理」、「公私協力」及「加強研究」6大策略及21項行動方案推動減菸蒂。

根據環境部資料，環境管理署已於今年7月發文各地方政府，檢送「推動全國菸蒂不落地方案」及「設置菸蒂盒推動指引」，減少亂丟菸蒂行為，讓環境無菸蒂。

環管署環境衛生組長魏文宜告訴中央社記者，根據設置菸蒂盒指引，今年11月底前，直轄市設置650處菸蒂盒、本島縣市以設置400處為目標，離島以設置300處為目標。

至於設置地點，魏文宜表示，各地方依吸菸熱區，如便利商店、餐廳、飲料店、燒烤店、網咖、醫院及診所、房屋仲介、交通場站、停車場及加油站等周圍人行道、巷弄、道路或排水溝等，選擇適當地點設置；她強調，設置地點須遠離住家，以避免菸味飄散至住家。

另外，在推動全國菸蒂不落地方案中，也特地宣導加強環保稽查告發處分，違者依廢棄物清理法可處新台幣1200元至6000元罰鍰；經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。

魏文宜舉例，若是在便利商店前吸菸後亂丟菸蒂，方案中也訂定執法標準作業程序，可透過執法人員以人為目視、錄影監視或AI智慧判視稽查處分，並定期檢討處分成效，以遏止亂丟菸蒂行為。

魏文宜說，同時會加強推動店家友善環境概念與責任，初期推動自主打掃，中期加強稽查處分，長期研議公告擴大清掃範圍。

至於常被癮君子當做菸灰缸的水溝，根據方案，未來每年編列約1800萬元預算，有經費可採以租代購，編列清溝服務費用，形成清溝服務產業。（編輯：陳仁華）1130821