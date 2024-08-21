野菇別亂採不鮮豔也可能含毒 綠褶菇最常被誤食

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投衛生局今天表示，草地常冒出各種菇類，請民眾不採摘食用，顏色不鮮豔也可能含毒素，台灣常見有毒菇類中，綠褶菇最常被誤食，會出現噁心、嘔吐、腹痛、血便等中毒症狀。

南投縣埔里鎮一家5人於民國109年採集草地野菇回家煮食導致中毒，事後確認這家人是誤食有毒菇類綠褶菇；南投縣衛生局今天發布新聞稿表示，近來天氣炎熱加上午後雷陣雨，草地經常冒出各種菇類，提醒千萬不要隨意採摘、食用，就算是顏色不鮮豔菇類也可能含毒素。

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衛生局指出，台灣常見有毒菇類主要引起腸胃炎型中毒，包括綠褶菇、布雷白環蘑，每年都會發生民眾誤食有毒菇類中毒案，其中綠褶菇最常被誤食，在平原地區相當普遍，雖然綠褶菇外表顏色淺、不鮮豔，但是有毒不能食用，誤食後約1至3小時內出現噁心、嘔吐、腹痛、血便、脫水等腸胃炎型中毒症狀，非常危險。

衛生局表示，近期也有發生誤食擬灰花紋鵝膏而中毒案，這種菇類外觀與一些無毒菇類相似、難以分辨，食用後出現嚴重中毒症狀，如腹痛、嘔吐、器官功能損傷；呼籲民眾不採摘、不食用野生菇類，避免誤食菇類中毒，尤其應教育孩童不隨意碰觸、食用。（編輯：郭諭儒）1130821