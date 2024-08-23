中區袍澤情深苗栗座談 家屬讚替代役伴傷病弟兄

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）中區5縣市袍澤情深座談會今天在苗栗縣舉辦，83歲的陳阿坤早年服役受傷右眼失明，目前近半身癱瘓，替代役李睿莆每天陪同外出復健，陳阿坤家屬表示「感謝政府派來天使」。

為關懷服義務役期間因公致身心障礙的退停役人員，內政部役政司委由苗栗縣政府承辦，今天在苗栗三義西湖渡假村舉辦「113年役路相伴－中區五縣市袍澤情深座談會」。

會中邀集苗栗、台中、彰化、南投及雲林等5縣市受傷國軍、家屬及替代役齊聚一堂，內政部常務次長吳堂安、役政司長沈哲芳、苗栗縣副縣長邱俐俐等人出席。

吳堂安表示，內政部自民國100年起推動「替代役提供袍澤生活協助計畫」遴派具職能、物理治療、護理及醫學等專長的替代役役男，協助傷病弟兄就醫復健等需求，目的是希望提升受傷弟兄生活品質，也為家屬提供喘息機會。

他指出，目前在全國20處遴派1401名替代役男，提供145名受傷退役國軍弟兄到家關懷服務，13年來累積服務已逾7.7萬人次。

吳堂安表示，藉由每年分區舉辦「役路相伴－袍澤情深座談活動」，為受傷弟兄提供一個擴展人際網絡的交流平台，鼓勵他們走出家門、融入社會，以正向積極態度面對生活。

李睿莆今天在會中分享指出，苗栗縣現年83歲的陳阿坤，早年服役參加實彈演習，為檢查未爆彈遭炸傷，右眼失明、右手幾乎失能，仍靠打零工與妻子努力撐起家庭，如今年邁全身半癱瘓，需仰賴輪椅行動；他在4個月前開始陪伴，協助陳阿坤外出復健、散步及到社區中心參與活動等。

李睿莆表示，服務初期偶爾會聽不懂客語，但隨著時間較長，逐漸熟悉、能夠了解對方需求，感情也拉近不少，除了陪伴聊天、給予關懷，更感受到陳阿坤的生命充滿韌性，希望未來能將服替代役從事公益經驗，回饋到自己家人及社會上。

「他很棒」陳阿坤的妻子陳李玉嬌稱讚李睿莆很貼心，總關心丈夫吃飯、吃藥了沒，有役男幫忙陪伴，她也能種菜、當義工，感覺多了1名孫子，「感謝內政部派來天使」。

內政部表示，政府除遴派替代役役男協助傷病弟兄就醫復健等需求外，每年三節也會發給慰問金及生活安養津貼，照顧基本生活，透過實際行動，緩解家屬的照顧壓力，提升受傷人員家庭的生活品質，展現替代役關懷袍澤的愛心與温暖。

公益團體中華大家功德會為感謝受傷國軍為國奉獻，也參與今天活動，並捐贈新台幣14萬2000元慰問金及加菜金。（編輯：戴光育）1130823