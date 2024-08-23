國小生開發午餐剩食地圖 獲全國科展第一名

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（中央社記者陳至中台北23日電）第64屆全國中小學科學展覽會因颱風停課延期，今天線上直播揭曉得獎名單。桃園市中壢區青埔國小學生開發午餐剩食地圖系統，獲得生活與應用科學科大會獎第一名。

今年度的中小學科展在台南市舉行，原訂7月26日頒獎，卻因凱米颱風侵襲影響，多縣市停課，不得不改為線上評審。

主辦單位國立台灣科學教育館今天以線上直播方式，揭曉得獎名單。評審總召集人李文献表示，今年作品取材多元，出現不少新式概念，例如將ChatGPT結合LINE融入數學的混成學習、探討金門大橋興建後對居民的影響等，都是值得嘉許的嘗試。

國小組生活與應用科學（一）科大會獎第一名為桃園市中壢區青埔國民小學學生林靖恩、陳妡凌、莊昕穎的「惜食新選擇-打造零浪費午餐剩食地圖系統」。他們觀察到學校午餐常有剩食，為避免浪費，開發出地圖系統，並實際在學校測試，根據反饋不斷改進。

評審讚許他們展現對新技術的應用能力，包括使用Google試算表、Line群組、Dashboard長條圖，還考慮到營養素計算，是一個融合科技應用和生活實踐的優秀作品，除了嚴謹且全面的實驗外，更具有很好的推廣與實用價值。

國中組生活與應用科學（二）科大會獎第一名為新北市南山高級中學國中部的羅予晨、梁允謙、何岱恩的「不鰻你了-魚骨成金」。他們利用低溫烘乾前處理與水代法，處理過往因含油量高而不易再利用的鰻魚魚骨。

評審們指出，此新方法產生的處理液可進一步開發為胺基酸萃取物和鰻魚油，食鹽水浸泡取代強鹼處理也減少製作鰻骨鈣粉對環境的負擔，實現資源的充分利用，並創造多元商業價值。

李文献建議有志投入科展的學生，應加強引述與研究主題相關的參考文獻，並完善實驗誤差分析、限制說明，實驗結果時不宜過度引申。期待青年學子持續精進，完成更多優秀的研究。（編輯：李亨山）1130823