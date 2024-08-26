領務局推線上旅安宣導 學生完成作答可抽好禮

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（中央社記者楊堯茹台北26日電）外交部領事事務局今天起與「學習吧」線上學習平台合作，對國高中、小學生舉行旅外安全線上學習宣導，完成活動任務即可參與精美好禮抽獎。

外交部上午發布新聞稿指出，領務局為向學生宣導正確旅外安全觀念，並促進對旅外民眾急難救助機制的瞭解，於8月26日至9月22日及10月28日至12月15日與「學習吧」線上學習平台合作，對國高中、小學生舉行2檔旅外安全線上學習宣導活動。

外交部說明，本次線上學習活動結合領務局近年來製作「波鴿熱夏鳳梨島冒險記」及「波鴿雪國遊記」旅安動畫影片，由吉祥物波鴿介紹各種旅外安全常識及外交部急難救助服務，讓學生逐步瞭解出國行前準備事項、海外補辦護照、意外就醫以及遭遇大型天災避難等旅外常識，並瞭解入境各國海關攜帶物品的注意事項，以及在海外遭遇被偷、搶事件時的應變作為。

外交部表示，希望以動畫影片生動活潑的呈現方式，讓在線上觀看影片並作答的學生從中逐步累積旅外安全常識。

外交部指出，完成該平台的旅外安全宣導活動課程及測驗，就可以參加抽獎獲得Samsung SM-P613平板電腦、500元的Benefit Xpress福利即享券及波鴿盥洗包，活動連結請見外交部領事事務局官方網站。（編輯：林家嫻）1130826