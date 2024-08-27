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花蓮地震影響中橫交通 西寶國小暫遷空大壽豐校區

2024/8/27 14:45（8/27 14:56 更新）
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花蓮縣西寶國小受「0403」地震影響交通，學校暫移山下富世國小活動中心，但6個班級同時上課干擾較大，新學期開學將租用空中大學壽豐校區教室及辦公室。中央社記者李先鳳攝 113年8月27日
花蓮縣西寶國小受「0403」地震影響交通，學校暫移山下富世國小活動中心，但6個班級同時上課干擾較大，新學期開學將租用空中大學壽豐校區教室及辦公室。中央社記者李先鳳攝 113年8月27日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）位於中橫公路上的花蓮縣西寶國小，受「0403」地震影響交通，學校暫移山下富世國小活動中心，但上課易互相干擾。新學期開學將租用空中大學壽豐校區6間教室、2間辦公室。

位於秀林鄉富世村的西寶國小校長李志成接受中央社記者電訪表示，「0403」震後學校校舍受損不嚴重，結構安全，但中橫公路的不穩定性使得學生返校存在風險。在縣府協助下，這學期安排在山下的富世國小大禮堂上課，但6個班級同時上課干擾較大，尋覓多處地點，最終選擇國立空中大學壽豐校區。

李志成說，空大壽豐校區原本是台灣觀光學院，目前無人上課，只有週末開設社工班；校區內有宿舍及餐廳等設施，正好符合西寶學童住宿需求，因此租用6間教室、2間辦公室，租期1年，希望明年中橫修復完成，能回到秀林山上上課。

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至於1年租金，李志成解釋，來自縣府及捐款，住宿費則是師生自付。家長和學生開學前已參觀新校區，今天師生也協助整理校園，對於新環境的變化都能理解；從高山環境轉換到縱谷環境，都擁有豐富的生態資源，也為學校提供不同學習素材。

李志成指出，目前西寶國小有46名學生及12名教師，30日開學日將安排特別儀式，希望師生都能在安全、良好學習條件環境中學習、生活。（編輯：孫承武）1130827

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