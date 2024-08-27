羅應浮照顧老母竹縣建公園念父親 獲全國孝行獎

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣27日電）新竹縣民羅應浮提前退休專職照顧年邁、行動不便母親，他還在住家對面興建468坪公園紀念父親辛勞與年幼早逝的弟弟。內政部指出，他的孝心令人動容，今天獲頒全國孝行楷模。

內政部今天在苗栗縣舉行113年全國孝行獎表揚典禮，由內政部常務次長吳堂安主持，表揚30名全國孝行楷模。

吳堂安致詞表示，孝行楷模的孝心令人感動，期待透過表揚典禮傳遞孝行楷模積極正向的精神，鼓勵國人行孝，讓孝能從「心」做起，增進社會的溫暖與祥和。

他指出，由於每個人對孝順的思維及方式不同，今年孝行楷模選拔特別區分為長期陪護組、善用資源組、扶助實現組、同心協力組及顯親傳孝組等孝行楷模選拔標準。

吳堂安表示，今年活動主題特別結合苗栗當地藺草編織工藝特色，寓意孝順需要日常細心經營及耐心，家人間深厚情感就如同經久耐用呈現溫潤光澤的藺草般，珍貴且意義非凡。

他指出，孝行精神像燈塔，指引人們走向更溫暖、和諧的社會，內政部將繼續致力於弘揚孝道，積極發掘社會各個角落的孝行事蹟。

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內政部發布新聞稿分享孝行故事，其中獲得「顯親傳孝組」表揚的新竹縣民羅應浮提前退休，專職照顧年邁、行動不便母親，為紀念父親辛勞與年幼早逝的弟弟，在住家對面興建468坪公園，將自身對父親的緬懷之情推廣至鄰里，孝心令人動容。

內政部表示，「長期陪護組」的苗栗縣學生黃葦豪，長期照顧長輩主動分擔家務，深厚的祖孫情讓人感動；「善用資源組」的台南市林家如受惠於政府長照2.0政策，添購各式輔具為父親創造更舒適的生活環境。（編輯：戴光育）1130827