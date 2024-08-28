熱線揭青少年同志煩惱 籲制定通盤教育政策

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）台灣同志人權持續進展中，但同志團體今天揭露，青少年同志體感與政策仍有落差，包含在學校、家庭仍無法自在表達，呼籲應針對青少年同志制定通盤教育政策、回應成長需求。

台灣近年陸續通過性別平等教育法及司法院釋字第748號解釋施行法，要求校園中必須平等對待同志，也讓台灣成為亞洲第一個通過同性婚姻的國家，但台灣同志諮詢熱線協會今天召開記者會揭露現今青少年同志的生活處境。

台灣同志諮詢熱線協會副秘書長彭治鏐在會中表示，根據同志諮詢熱線的工作經驗發現，同志青少年有許多煩惱，這些煩惱都顯示，雖然國家政策持續前進，但年輕者體感與政策推進仍有落差。

彭治鏐說，這些煩惱包含學校有性平措施，但許多青少年同志在學校自在表達自己時，仍會遇到不友善回應，或是即便台灣同婚已經合法，青少年同志在家裡仍感受不到家人接納，使得青少年同志在家裡仍是遮遮掩掩。

另外，彭治鏐說，青少年同志可能因為在家裡與學校難獲得支持，而轉向網路社群媒體尋求認同，但青少年可能因為生活經驗及歷練少，面對網路風險不知如何因應，也可能因看到網路上其他同志過得相當精彩，對比自己而感受到孤單等。

彭治鏐也說，國家從校園性平事件、霸凌，到兒虐家暴、心理健康、自殺防治，設立許多協助青少年的制度與資源，但當青少年同志求助進入相關流程時，其不同於異性戀學生的特殊處境，可能遭遇不友善回應，也許是老師與相關專業人員很可能未能理解、敏感度不足，甚至可能導致青少年因此感覺到被否定與二度傷害。

綜整青少年同志煩惱，彭治鏐呼籲，國家應該發展與制定出針對青少年同志的通盤性教育政策，並逐步推動與執行，以回應青少年同志的成長需求，並應該發展與推動協助中高齡世代民眾理解同志的各種教育管道與資源，促進家庭內對青少年同志的接納。

另外，彭治鏐表示，針對當代青少年網路生活的各種政策討論，應跳脫順性別異性戀預設的思維，以發展出貼近青少年同志生活處境的政策規劃與資源，並整體檢視各種針對青少年的政策制度與協助資源，改善制度中容易造成青少年同志不信任或二度傷害之處。

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彭治鏐也說，為了回應青少年同志煩惱，同志諮詢熱線最近完成「芭樂小雞塊－給同志青少年的成長小指南」網站，與3名創作者合作共同完成12篇LGBTQ+青少年的成長故事。

彭治鏐表示，其中內容涵蓋學校出櫃、家庭親子、愛情與性，到結交同志朋友、性騷擾、校園性平事件，另外有5篇不同面向的成長小指南，也邀請創作者繪製可愛的插圖，希望能成為國內青少年同志的成長指引資源。（編輯：張雅淨）1130828