本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣12/300
首頁 / 生活

陽明山累積雨量破600毫米 氣象署：降雨高峰未過

2024/10/24 21:08（10/25 10:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象署24日下午5時55分發布豪雨特報。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署24日下午5時55分發布豪雨特報。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北24日電）根據交通部中央氣象署觀測，今天凌晨0時到晚間8時30分，陽明山擎天崗累積雨量已達610毫米。氣象署指出，今晚到明天上半天仍是降雨高峰期，台北市山區有超大豪雨等級的降雨。

氣象署持續發布豪雨特報，受到東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨。

台北市及新北市有局部大雨或豪雨，花蓮、台東地區（含綠島、蘭嶼）及台中山區（和平區稜線）、桃園山區、新竹山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

根據氣象署觀測，今天凌晨0時到晚間8時30分，累積雨量最大出現在陽明山的擎天崗，已經達到610毫米，其次是基隆暖暖391毫米；若以23日凌晨0時到今天晚間8時30分來看，擎天崗累積雨量已經達799.5毫米，逼近800毫米，其次則是宜蘭南澳有468毫米。

24日截至晚間9時全台累積雨量。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
24日截至晚間9時全台累積雨量。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

氣象署預報員謝佩芸今天晚間在記者會中表示，雖然颱風潭美沒有影響台灣，但外圍環流加上東北季風帶來的影響不亞於颱風，今晚到明天上半天仍是降雨高峰期，風力方面還是會持續。

謝佩芸說，明天上半天風力雖然比今天減弱，但整體感受上仍是風力強勁，一直到明天中午過後才會明顯趨緩，明天白天大台北地區降雨有機會緩和，但東半部地區、大台北東側、宜蘭等下雨情況仍明顯，明天晚間後才會趨緩。

謝佩芸指出，26日風向改吹東南風，西半部為午後有陣雨的天氣型態，降雨以山區為主。

潭美的動態方面，謝佩芸說，潭美目前已經從呂宋島出海進入南海，持續往西移動，預期經過南海期間導引氣流改變，接近海南島或越南時將出現迴轉現象，到時候強度及走向還有些變化，影響台灣機率低。

謝佩芸表示，熱帶性低氣壓預估有增強為颱風康芮的可能性，未來幾天路徑會朝西或西北移動，預計28日、29日會抵達菲律賓東方海面，屆時環境氣流複雜，有北轉離開或繼續向西移動的可能性，後續動向及變數相當大，會持續觀察。（編輯：管中維）1131024

影片來源：CWA氣象署
#東北季風
#陽明山
#豪雨
#颱風
#擎天崗
#雨量
#氣象署
#潭美
延伸閱讀
陽明山強降雨釀災 陽金公路過馬槽橋處土石滑落雙向封閉25日清晨前降雨高峰期 北北基宜花東留意豪雨颱風東北季風共伴影響 宜蘭山區3天總雨量上看900毫米颱風潭美重創菲律賓 至少26死逾16萬人被迫撤離家園陽明山雨勢不斷 台北市4校25日停班停課颱風康芮生成 對台灣影響待觀察
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台北市山區防超大豪雨 雨區擴大至9縣市
172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：