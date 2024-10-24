陽明山累積雨量破600毫米 氣象署：降雨高峰未過

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（中央社記者余曉涵台北24日電）根據交通部中央氣象署觀測，今天凌晨0時到晚間8時30分，陽明山擎天崗累積雨量已達610毫米。氣象署指出，今晚到明天上半天仍是降雨高峰期，台北市山區有超大豪雨等級的降雨。

氣象署持續發布豪雨特報，受到東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨。

台北市及新北市有局部大雨或豪雨，花蓮、台東地區（含綠島、蘭嶼）及台中山區（和平區稜線）、桃園山區、新竹山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

根據氣象署觀測，今天凌晨0時到晚間8時30分，累積雨量最大出現在陽明山的擎天崗，已經達到610毫米，其次是基隆暖暖391毫米；若以23日凌晨0時到今天晚間8時30分來看，擎天崗累積雨量已經達799.5毫米，逼近800毫米，其次則是宜蘭南澳有468毫米。

24日截至晚間9時全台累積雨量。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

氣象署預報員謝佩芸今天晚間在記者會中表示，雖然颱風潭美沒有影響台灣，但外圍環流加上東北季風帶來的影響不亞於颱風，今晚到明天上半天仍是降雨高峰期，風力方面還是會持續。

謝佩芸說，明天上半天風力雖然比今天減弱，但整體感受上仍是風力強勁，一直到明天中午過後才會明顯趨緩，明天白天大台北地區降雨有機會緩和，但東半部地區、大台北東側、宜蘭等下雨情況仍明顯，明天晚間後才會趨緩。

謝佩芸指出，26日風向改吹東南風，西半部為午後有陣雨的天氣型態，降雨以山區為主。

潭美的動態方面，謝佩芸說，潭美目前已經從呂宋島出海進入南海，持續往西移動，預期經過南海期間導引氣流改變，接近海南島或越南時將出現迴轉現象，到時候強度及走向還有些變化，影響台灣機率低。

謝佩芸表示，熱帶性低氣壓預估有增強為颱風康芮的可能性，未來幾天路徑會朝西或西北移動，預計28日、29日會抵達菲律賓東方海面，屆時環境氣流複雜，有北轉離開或繼續向西移動的可能性，後續動向及變數相當大，會持續觀察。（編輯：管中維）1131024