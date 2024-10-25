鵝鑾鼻燈塔文物影像展 63年前發行5元紙鈔現身

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）鵝鑾鼻燈塔3月升格為國定古蹟。交通部航港局最近將常設展示更新，並舉辦文物影像展，63年前發行的新台幣5元紙鈔也現身，紙鈔上就有鵝鑾鼻燈塔的身影。

航港局發布新聞稿，為推動燈塔文化觀光並慶祝鵝鑾鼻燈塔於3月升格為國定古蹟，特別更新常設展示，以「東亞之光-鵝鑾鼻燈塔」為主題，舉辦鵝鑾鼻燈塔故事、文物與影像展，即日起開放免費參觀，帶民眾一起回顧這座東亞之光的昔日風華。

航港局表示，鵝鑾鼻燈塔除了是許多民眾兒時或畢旅的共同珍貴回憶外，昔日的愛國獎券、戰後伍圓新台幣紙鈔及郵票中，都可發現鵝鑾鼻燈塔身影，足見其具有重要文化價值及歷史地位，這次展覽都看得到。

另外，已故的國防部長白崇禧、副總統陳誠、第一夫人蔣宋美齡等人到訪鵝鑾鼻燈塔簽名簿，也首度展出。

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鵝鑾鼻燈塔（舊稱南岬燈塔）於1883年點燈，迄今逾140年，為台灣本島最南端的燈塔，日治時期鵝鑾鼻曾入選台灣八景之一，昔稱「南岬月明」。燈樓面向西南方，背山臨海，並構築成砲壘形式，圍牆上小方孔為射擊的槍眼，四周並築壕溝，使得鵝鑾鼻燈塔成為全國獨一無二的武裝燈塔。

航港局說，鵝鑾鼻燈塔於民國51年改建，換上國內光力最強的旋轉透鏡電燈，使得燈塔不僅是國內光程最遠的燈塔，還享有「東亞之光」的美譽。（編輯：管中維）1131025