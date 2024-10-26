水氣仍多 各地天氣較不穩定

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（中央社台北26日電）氣象署表示，今天台灣附近水氣仍多，大氣環境也不穩定，基隆北海岸、東半部、南部地區及澎湖、馬祖有不定時的短暫降雨，中部以北地區及金門為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

中央氣象署說，午後熱力加成之下，南部地區及中部以北山區可能有局部大雨發生，由於過去累積相當可觀的雨量，土石較為鬆軟，前往山區請務必注意自身安全。

氣溫方面，氣象署指出，馬祖整天攝氏22到27度，台灣各地及澎湖、金門低溫24到26度，白天高溫在花東地區及澎湖28、29度，其他地區30到33度，體感溫暖微熱。

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氣象署說，東北風偏強，今天馬祖易有8至9級強陣風，基隆北海岸、澎湖及金門易有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；而西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及澎湖有長浪發生的機率，浪高可達2至3公尺，沿海作業或活動請特別注意安全。

氣象署表示，颱風「潭美」凌晨2時中心位於鵝鑾鼻西南方約820公里的海面上，朝西的方向進行；颱風「康芮」凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方約2110公里的海面上，未來朝西北西前進，在下週會有北轉的趨勢，而北轉時間仍有不確定性，氣象署持續觀察中。（編輯：李錫璋）1131026