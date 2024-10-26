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澎湖鹹水煙藝術季最終章 何曉玫舞團壓軸

2024/10/26 17:44（10/26 19:06 更新）
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「2024澎湖鹹水煙藝術季」活動最終章「鹹水的舞浪」26日登場，傍晚在馬公觀音亭由何曉玫舞團壓軸呈現「默島進行曲」，精彩演出吸睛全場。中央社 113年10月26日
「2024澎湖鹹水煙藝術季」活動最終章「鹹水的舞浪」26日登場，傍晚在馬公觀音亭由何曉玫舞團壓軸呈現「默島進行曲」，精彩演出吸睛全場。中央社 113年10月26日
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（中央社澎湖縣26日電）「2024澎湖鹹水煙藝術季」最終章「鹹水的舞浪」，何曉玫舞團與康安宮傳統藝術團今天分別在西嶼二崁、大菓葉與馬公觀音亭等3處快閃演出，民眾與遊客觀賞前所未有的藝術震撼。

觀光署澎湖國家風景區管理處管處舉辦「澎湖鹹水煙藝術季」最終章「鹹水的舞浪」，今天由何曉玫舞團壓軸，自下午1時起至晚6時，分別在二崁聚落草地廣場、大菓葉玄武岩和馬公觀音亭廟埕等進行3場快閃演出，帶來經典作品「默島進行曲」，展示傳統與現代間的舞動對話，讓民眾感受一場舞蹈與傳統儀式的完美結合。

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澎管處表示，「2024澎湖鹹水煙藝術季」最終章，除了何曉玫舞團快閃演出外，康安宮傳統藝術團帶來精采表演，馬公觀音亭現場還有問卷送好禮活動，以及觀音亭導覽活動，能更加了解觀音亭這座古蹟記載著澎湖歷史古物。

澎管處秋冬季推出的「2024澎湖鹹水煙藝術季」，自12日至26日止推出系列活動，除了鹹水花火首部曲、「湧浪的琴音」及「群島的美聲」音樂會外，在今天最終章「鹹水的舞浪」與何曉玫舞團快閃演出後告一段落。（編輯：孫承武）1131026

「2024澎湖鹹水煙藝術季」26日圓滿畫下句點，活動最終章「鹹水的舞浪」由何曉玫舞團結合澎湖傳統文化演出，呈現澎湖跨時代的舞蹈盛宴，演出團隊與來賓開心合影留念。中央社 113年10月26日
「2024澎湖鹹水煙藝術季」26日圓滿畫下句點，活動最終章「鹹水的舞浪」由何曉玫舞團結合澎湖傳統文化演出，呈現澎湖跨時代的舞蹈盛宴，演出團隊與來賓開心合影留念。中央社 113年10月26日
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