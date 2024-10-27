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颱風康芮30日起離台灣更近可能達中颱上限 北北基宜防大雨

2024/10/27 10:59（10/27 11:46 更新）
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圖為颱風康芮27日上午8時預估路徑。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象署表示，輕颱康芮於30日至11月1日距離台灣相對較近，有機會達中颱上限；未來一週北台灣因東北季風影響偏濕涼，30日起因東北季風及颱風外圍環流影響，北北基宜防大雨。

中央氣象署預報員張承傳今天在天氣記者會中表示，輕颱康芮未來有機會增強，接近台灣的過程中可能達中颱上限，明天起就會慢慢朝西北方向移動，往琉球群島接近。

張承傳指出，預估30日至11月1日這3天是康芮相對離台灣較近的時間點，未來路徑仍有不確定性，要視太平洋高壓東退程度，如果東退程度不明顯，不排除會更靠近台灣。

另外，張承傳提到，目前位於南海的颱風潭美，會在海南島附近打轉，預估明天就有機會減弱成熱帶性低氣壓。

張承傳說，今天午後各地都有局部短暫陣雨，各山區、南部地區午後降雨較明顯；今晚起至未來一週受東北季風影響，北部、東北部在29日之前可能有局部較大雨勢或大雨。

張承傳提到，30日起除了東北季風外，再加上颱風外圍環流影響，北北基宜可能有局部大雨，東半部為局部短暫陣雨，其他地區仍是午後短暫陣雨；11月2日剩東北季風影響，北部及東北部地區有局部短暫雨。

氣溫部分，張承傳表示，今天各地白天高溫仍有攝氏30度左右，今晚起東北季風增強，明天白天起北台灣整天氣溫約23至25度，預估一週都偏濕涼；中南部高溫仍有27至30度，夜晚清晨低溫約24度，留意日夜溫差。

另外，張承傳提醒，今、明兩天台灣東、西南部及澎湖沿海易有長浪，30日至11月1日長浪範圍為基隆北海岸、東半部及恆春半島。（編輯：張雅淨）1131027

#颱風
#氣象署
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