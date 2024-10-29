台鐵屏東站都更案招商 114年2/26截止收件

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（中央社記者余曉涵台北29日電）台鐵指出，屏東車站東側站區的都更案從今天起公開招商到明年2月26日截止，基地面對復興路與光復路，土地權屬以台鐵公司經管土地為主體、形狀方整，交通便利，區位條件優越。

台鐵公司今天發布新聞稿表示，第4次公開評選「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，於今年10月29日起公告招商至明年2月26日下午5時截止收件。

台鐵說，都更基地位於屏東車站東側站區街廓範圍，連結台鐵屏東車站、屏東轉運站，屬市中心精華地帶，基地面對復興路與光復路，土地權屬以台鐵公司經管土地為主體、形狀方整，交通便利，區位條件優越。

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地理位置鄰近著名屏東夜市，更距市中心縣立體育館、屏東公園、太平洋百貨和環球購物中心及屏東榮民總醫院車程3到5分鐘可達，周遭鄰近屏東女中、中正國小及唐榮國小，食衣住行育樂暨醫療生活機能完善。

台鐵指出，基地總面積約8850平方公尺，土地使用分區為商業區（特）（附）（建蔽率80%、容積率430%），考量站區整體性及提升招商誘因，招商範圍包括站區公有地及街廓內私有地整合開發，採都市更新權利變換方式開發與重建，未來預估開發規模可興建樓地板面積約2萬5174坪（含公益設施需求面積200坪以上），以達鐵路高架化對市中心區活化具體效用。（編輯：陳政偉）1131029