颱風康芮逼近 總統：部會做好因應措施將影響降最低

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（中央社記者溫貴香台北30日電）總統賴清德今天表示，強颱康芮已發布陸上颱風警報，請民眾務必做好防颱準備。政府各部會會做好各項因應措施，並與地方政府保持聯繫，了解防颱整備狀況，一起將可能造成的影響降到最低。

氣象署表示，颱風康芮已增強為強颱，暴風圈半徑維持300公里，最新陸上警戒區域包含花蓮、台東、屏東、恆春半島；由於康芮移動速度快，最快今天深夜全台都有可能納陸警範圍。

賴總統今天上午在臉書發文表示，強颱康芮已發布陸上颱風警報，請民眾務必做好防颱準備。康芮來勢洶洶，暴風半徑仍略有增長，預估下午開始、到後天對台灣影響最為劇烈。氣象署已在今天凌晨發布陸上颱風警報，他請東半部、南部及北部的民眾嚴加戒備。

總統表示，因應颱風來襲，中央災害應變中心已經一級開設，行政院長卓榮泰也在昨天前往氣象署，了解颱風資訊，指示各項應變準備。政府各部會會做好各項因應措施，並與地方政府保持聯繫，了解防颱整備狀況，一起將可能造成的影響降到最低。

總統指出，這次的颱風移動快速，並會帶來強風豪雨，請大家在颱風影響期間，避免前往山區與海域活動，留意自身安全，並隨時關注颱風最新資訊。

卓榮泰在貼文底下留言表示，康芮颱風來勢洶洶，感謝總統提醒，中央會全力與地方合作一起度過難關。（編輯：楊蘭軒）1131030