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中火二期環評 台中綠委籲增氣減煤務實理性看待

2024/10/30 11:20（10/30 12:26 更新）
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民進黨立委蔡其昌（左）、何欣純（右）30日到台中港務分公司，聽取立法院交通委員會考察台中地區交通建設簡報。中央社記者趙麗妍攝 113年10月30日
民進黨立委蔡其昌（左）、何欣純（右）30日到台中港務分公司，聽取立法院交通委員會考察台中地區交通建設簡報。中央社記者趙麗妍攝 113年10月30日
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中電廠新建燃氣機組環評審查會議今天下午舉行。民進黨籍立委蔡其昌表示，燃氣機組蓋好，燃煤機組要拆幾座，應務實理性，交專業評估；立委何欣純說，供氣穩定可早日脫離煤。

環境部下午將就「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」召開環評審查會議。民進黨籍台中立委蔡其昌、何欣純今天出席交通委員會考察台中地區交通建設預定行程時，接受媒體聯訪。

蔡其昌說，希望在不缺電的情況下改善空氣品質，要加速以氣換煤工程。而蓋了一座燃氣機組，燃煤機組如何拆除，應讓國安單位評估，假使有一天燃氣發電不足時，或是有一天台灣沿岸被中國封鎖導致氣體無法輸入，要留下幾座國安所需的燃煤機組來備用，都應理性、科學、務實、安全的考量。

蔡其昌指出，他並未堅持要蓋幾座燃氣機組，拆幾座燃煤機組，但「必須要務實、理性看待」此事，燃氣機組蓋好後，在沒有涉及國家安全危急下，燃煤機組就不能再發電。

何欣純認為，減碳減煤要越早越好，增加燃氣機組就必須有穩定的天然氣供氣系統。在供氣穩定下，可以早日脫煤，不讓台中火力發電廠成為台中人的夢魘。（編輯：李淑華）1131030

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