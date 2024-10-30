五月天公益演唱會延期 台鐵停駛加開列車

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（中央社記者許秩維台北30日電）樂團五月天「一路向東」公益演唱會受颱風康芮影響，宣布延期。台鐵今天表示，由於演場會延期，台鐵將停駛加開列車，旅客可於海上颱風警報發布日起1年內辦理退票。

樂團「五月天」所屬的相信音樂籌劃2024 Just Love It「一路向東」演唱會，原訂11月1、2、3日分別在高雄、花蓮玉里鎮及花蓮市登場，因颱風康芮影響，相信音樂今天在臉書公告，「2024 Just Love It ! 一路向東演唱會」確定延期。

國營台灣鐵路股份有限公司今天發布新聞訊息指出，因受康芮颱風影響，「2024 Just Love It！一路向東」延期，台鐵也將停駛加開列車，旅客可於海上颱風警報發布日起，1年內至各車站售票窗口辦理退票，不收退票手續費。

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根據台鐵資料顯示，停駛的加開列車包括11月1日樹林往花蓮的5470次列車、11月3日花蓮往台北的5257次列車、11月2日305次列車停駛台東往玉里（新左營往台東正常行駛）、11月2日和3日新左營往花蓮的5307次列車。

另外，停駛加開列車還包括11月1日和2日花蓮往新左營的5322次列車、11月2日花蓮往台東的5242次列車以及花蓮往玉里的5462次列車、11月2日台東往花蓮的5249列車、玉里往花蓮的5463次列車。（編輯：陳政偉）1131030