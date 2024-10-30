颱風康芮進逼 量販提高生鮮備貨量至平時3倍

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（中央社記者曾智怡台北30日電）颱風康芮直撲台灣，全台都已納入陸警範圍內。為因應民眾存量需求，量販、超市紛紛提高備貨量，並祭出多項優惠。業者指出，颱風期間以生鮮商品需求量較高，例如愛買生鮮商品備貨量增至平時的3倍。

颱風康芮逼近，民眾關切蔬菜類供應量，家樂福表示，日前因連日豪雨，目前家樂福持續維持供應到貨，也提醒民眾理性購買。家樂福指出，泡麵、罐頭、冷凍水餃備貨量多2成以上。

在菜價方面，民眾關心颱風天後菜價是否上漲，家樂福強調，已陸續推出抗漲平價專區，提供民眾安心購買。

全聯全台超過1200間門市針對需求高的生鮮商品加強備貨，整體蔬菜備貨量將增加1倍，蔬果、魚肉、調理熟食、烘焙甜點皆祭出優惠，讓民眾採買省荷包。

大潤發生鮮蔬果、肉片與海鮮品皆有2倍的備貨量，並推出多款優惠，亦針對防颱夜必備的熱門泡麵等乾貨商品推出優惠。

愛買量販也積極備貨應戰，除提升商品庫存，也增設多條收銀線加快結帳速度，確保民眾在風雨來臨前順利取得所需物資。

愛買指出，根據以往颱風期間的消費趨勢，生鮮食材、防災用品及個人衛生用品需求顯著上升，愛買已加強庫存，特別增加瓶裝水、即食品、乾糧、電池、防水用品等高需求商品的備貨量，以應付颱風來襲的各項需求。

針對颱風期間的自煮需求，愛買加強生鮮商品的備貨量至平時的3倍，並於10月30日至11月12日推出多項生鮮優惠。（編輯：張若瑤）1131030