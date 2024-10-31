颱風康芮來襲 台14、台14甲南投仁愛路段封閉

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（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）颱風康芮帶來強勁風勢，仁愛鄉山區道路多處倒樹，甚至有小貨車被壓到釀1死1傷，交通部公路局今天下午宣布，台14線屯原及台14甲線霧社至大禹嶺路段預警封閉，車輛只出不進。

颱風康芮來襲，合歡山吹起17級陣風，還有一輛小貨車行經省道台14甲線遭倒樹砸車釀1死1傷。交通部公路局中區養護工程分局下午公告，省道台14甲線指標0至41.5公里處、仁愛鄉霧社至花蓮縣大禹嶺路段，及台14線94至99公里處屯原一級監控路段預警封閉。

中區養護工程分局指出，受颱風康芮影響，南投縣仁愛鄉台14線、台14甲線上午出現強烈風勢，如霧社平均風7級至8級、瞬間陣風12級至14級、合歡山平均風力15級、瞬間陣風17級以上，依氣象情資研判，午後風勢將再逐漸增強，並有豪雨至大豪雨等級以上降雨發生。

中區養護工程分局表示，為確保用路人安全，今天下午2時起預警封閉台14甲線0至41.5公里處、台14線94至99公里處，並於11月1日上午7時確認路況及雨勢後，再評估是否延長封閉，封閉管制期間造成用路人不便請見諒，也呼籲颱風期間非必要避免進入山區。（編輯：謝雅竹）1131031