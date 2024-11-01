早安世界》颱風康芮強風豪雨速穿台各地傳災情 多縣市今日恢復上班上課
颱風康芮挾強風豪雨撲台 花蓮泥流狂瀉、新北板橋慈惠宮牌樓倒塌
颱風康芮10月31日直撲台灣，強風豪雨導致各地傳出災情，花蓮多處淹水無法通行，街道電線桿倒塌、貨車翻覆，多間鐵皮屋屋頂被吹掀；台中海線地區紅綠燈桿被強風吹歪，電線垂在半空中。全國一度數十萬戶停電，陸海空交通也受影響。康芮1日清晨已轉輕颱並逐漸遠離，除少數縣市區域外，多數縣市已恢復上班上課，中央社整理11月1日全台停班停課狀況。（看完整報導）
彭博專訪 帛琉總統惠恕仁：中國施壓要求對台灣斷交
帛琉共和國總統惠恕仁接受彭博專訪時表示，帛琉面臨來自中國愈來愈大的壓力，要求停止支持台灣。外交部指出，對中國具特定目的、強力運用經濟脅迫打壓台灣邦交國的行徑，予以嚴正譴責。（看完整報導）
道奇落後5分大逆轉 7比6擊垮洋基奪世界大賽冠軍
MLB世界大賽第5戰，洛杉磯道奇10月30日一度落後5分，最終以7比6逆轉勝，以4勝1負拿下隊史第8座世界大賽冠軍。道奇球員弗利曼對洋基5戰轟出4支全壘打並貢獻12分打點，獲選為世界大賽MVP。日籍球星大谷翔平首度入手世界大賽冠軍戒指，實現他高中時希望同年奪冠與結婚的夢想。貝茲則成為唯一至少擁有3枚世界大賽冠軍戒的現役野手。（看完整報導）
北韓試射飛彈疑為洲際飛彈等級 飛行高度與時間創新高
日本防衛省表示，北韓10月31日上午發射彈道飛彈，疑為洲際彈道飛彈（ICBM）等級且可能是新型飛彈，並推估飛行最高高度逾7000公里，飛行時間達86分鐘，雙雙創下新高。北韓上一次試射彈道飛彈或可能是彈道飛彈的飛行物體是在9月18日，這次是今年第12次。（看完整報導）
西班牙洪災增至158死 救難人員持續尋找生還者
西班牙發生罕見洪災，死亡人數於10月31日增加到至少158人，救難人員仍在全力尋找有無生還者。政府也呼籲災區民眾待在家中，並示警緊急狀況「還沒結束」，這可能是西班牙近30年最致命的洪災。受災最嚴重地區的居民描述，看到民眾爬上車頂，洶湧的褐色水流湧過街道、將樹木連根拔起，甚至建築物的大石磚都被帶走。（看完整報導）
主計總處概估第3季經濟成長3.97% 全年可望突破4%
AI需求火熱，激勵台灣出口寫下亮眼成績。主計總處10月31日公布第3季經濟成長概估為3.97%，優於預期，在第4季經濟成長維持預測值的前提下，可望拉抬全年經濟成長率突破4%、達4.10%，優於8月預測值3.9%，景氣穩健擴張。（看完整報導）
中國貨輪野柳擱淺290噸油若全漏 海保署模擬油污分布範圍逾30公里
中國籍貨輪鈺洲啟航10月29日航行至野柳岬0.6浬近海滯留後下雙錨棄船，10月31日觸礁擱淺，依海保署模擬，若船上約290噸油品全部短時間外洩，油污分布在海岸範圍約有30.5公里。（看完整報導）
古林睿煬提出旅外球員申請 待中職公告後啟動程序
中職統一獅強投古林睿煬有望旅日，包括火腿隊在內多支球隊有興趣，他的經紀公司10月31日表示，古林睿煬已經向獅隊提出旅外球員申請，並完成相關程序，後續等待聯盟公告，在聯盟公告後，獅隊與其他國外球團的交涉程序就會啟動。（看完整報導）
颱風影響 劉德華小巨蛋演唱會10月31日場次延期補辦
歌手劉德華台北小巨蛋10月31日演唱會受颱風康芮影響停辦，主辦單位下午公告收到台北捷運公司通知，因颱風停辦晚間演唱會，有粉絲不滿表示已經抵達台北才得知消息，但也有人緩頰的確該以安全為重。該場次演唱會將於11月2日中午12時補辦，觀眾可持原場次票券入場。（看完整報導）
大巨蛋2025年僅供中職20場 聯盟、領隊籲棒球優先
中華職棒10月31日召開線上領隊會議，最重要議程為明年賽程安排與大巨蛋場次討論，而遠雄大巨蛋提供初步版本明年僅給中職20場，聯盟與6球團表示難以接受，呼籲應以棒球賽事優先。（看完整報導）
開箱老照片》國光號正式上路
1978年台灣十大建設中山高速公路全線通車，公路局為因應高速公路營運業務需要，採購美國灰狗巴士，命名為「國光號」，當時整批從美國原裝進口「坐船」到台灣，每輛要價高達新台幣1400萬元。11月1日台灣省公路局台北至高雄直達車國光號正式行駛，因行駛高速公路，全程僅需4小時30分，票價為新台幣330元。（看完整報導）
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- 早安世界》颱風康芮強風豪雨速穿台各地傳災情 多縣市今日恢復上班上課2024/11/01 07:20
- 2024/10/31 07:17
- 2024/10/30 07:29
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