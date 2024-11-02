賴清德視察宜蘭農業災情 農業部：宜蘭全品項現金救助

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）總統賴清德今天在農業部長陳駿季陪同下，前往宜蘭縣三星鄉與員山鄉，視察銀柳與金柑受損情形。陳駿季表示，這次針對颱風康芮造成宜蘭農產品受損，政府將辦理全品項現金救助。

宜蘭縣政府農業處向賴總統簡報表示，截至昨天下午5時各鄉鎮市公所速報資料，全縣農作物被害面積近125公頃，損害率約53%，損失金額約1629萬元，受害作物包含銀柳、青蒜、青蔥、茶、柑橘等品項。

此外，日前颱風山陀兒已造成宜蘭縣金柑損害，雖農業部已公告現金救助，但這次又受颱風康芮侵襲，造成落裂果、折枝等情形，初勘受害率已達30%以上，希望賴總統針對宜蘭縣這次風災農損能夠從優從，盡速給予公告辦理現金救助及低利貸款。

陳駿季表示，銀柳與金柑都是宜蘭特產，這次針對颱風康芮造成宜蘭農產品受損，政府將辦理全品項現金救助。

陳駿季進一步說明，過去政府若要公告某些天然災害受損農作時，必須由地方鄉鎮市公所先到現場初勘，若有受損之後再報到縣府與中央核定後公告，時間需花費1至2週，但現在利用中央與地方團隊合作方式，在一開始就到現場會勘，並由地方附上符合相關條件的受損程度照片，並利用當時的雨量與風速觀測等天氣參數資料，之後可啟動全品項現金救助，不需要再請地方逐一去初勘，未來申請進度也計畫利用相關科技加快流程，從寬、從速認定災損。

賴總統表示，在從寬方面，這次農業部補償農民受損，不斷在追求進步與速度，宜蘭縣這次改為全品項現金救助後，現在不用再先由地方逐一初勘受損農作後再上報。

賴總統說，在從速方面，希望在勘災後，地方盡速將資料送到中央，中央就會馬上啟動現金救助。（編輯：張銘坤）1131102