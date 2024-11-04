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教育部開設經典課程融入人文素養 逾百學生參與

2024/11/4 11:13
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（中央社記者許秩維台北4日電）教育部112學年開設「經典重新來敲門」課程，超過100名學生參與，課程融入文學藝術、政治經濟及心理學等人文素養內涵，希望學生重新找到對人文社會問題的熱情和參與感。

教育部今天發布新聞稿表示，為培育人文社會科學人才，國民及學前教育署辦理「高級中等學校人文及社會科學基礎人才培育計畫」，112學年開設「經典重新來敲門」課程，透過經典閱讀課程設計，加入人文素養內涵，提早讓學生接觸人文思維，吸引台中第一高級中等學校、台中女子高級中等學校與國立彰化女子高級中學等校學生參與。

國教署說，14個經典閱讀課程包含文學藝術、歷史、政治經濟及心理學，希望培養學生的多元議題思考能力，凸顯人文社會科學在當今科技與資訊時代中獨特價值。

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國立台灣大學政治學系副教授陶儀芬規劃「世界已進入『新冷戰』了嗎」課程，探討熱門國際議題，涵蓋假訊息、區域衝突及跨國經濟等多面向，引導學生思考自身與國際局勢間關聯；另外，課程總結中談到「人文社會這條路」，聚焦人文社會學科在理解和解釋科技影響方面重要性，呼籲學生學習科技知識時，應結合人文社會視角，提升對多元文化和社會議題理解能力。

課程發起人、中央研究院院士朱敬一說，希望讓學生重新找到對人文社會問題的熱情和參與感，感受人文社會學科價值在於促進人與人間真實交流。參與學生也回饋，即使授課主題是未曾接觸的領域，但教授上課時講解與舉例可快速拉近與學科距離，進而產生對特定領域的興趣。（編輯：李明宗）1131104

朱敬一
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