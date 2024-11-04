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司馬庫斯路斷 馬偕醫院派駐醫護急備慢病藥

2024/11/4 13:24（11/4 13:36 更新）
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颱風康芮重創新竹縣尖石鄉司馬庫斯，造成道路多處坍方，台北馬偕醫院派駐在尖石鄉秀巒衛生室的醫護人員為當地居民備藥裝箱，確保慢性病藥品不中斷。 （馬偕醫院提供）中央社記者陳婕翎傳真 113年11月4日
颱風康芮重創新竹縣尖石鄉司馬庫斯，造成道路多處坍方，台北馬偕醫院派駐在尖石鄉秀巒衛生室的醫護人員為當地居民備藥裝箱，確保慢性病藥品不中斷。 （馬偕醫院提供）中央社記者陳婕翎傳真 113年11月4日
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（中央社記者陳婕翎台北4日電）颱風康芮重創新竹縣尖石鄉司馬庫斯，造成道路多處坍方中斷，除了空投物資外，馬偕醫院派駐在尖石鄉秀巒衛生室的醫護人員積極備藥，確保慢性病藥品不中斷，投入救援的行列。

「上帝的部落」司馬庫斯多人因風災受困，台北馬偕醫院今天透過新聞稿說明，派駐尖石鄉秀巒衛生室醫護人員江金花、李紫寧、陳姵涵已為當地居民備藥裝箱，以便空投物資。在秀巒衛生室服務長達20年的護理師李紫寧表示，11月致災性颱風少見，造成嚴重損害只能用「驚訝」形容。

李紫寧說，颱風康芮10月31日風雨量驚人，經過1天橫掃，司馬庫斯賴以對外聯絡的重要2號橋也慘遭沖毀，考量可能還有下一個颱風生成，通往司馬庫斯的2號橋沖毀，目前無法預估恢復情況，雖然在颱風前已例行性提醒當地民眾提早準備，但仍有不少人出現缺藥情況。

李紫寧表示，衛生室是離司馬庫斯最近的醫療站，11月1日晚間已確認當地居民近期需要藥物需求，開立名單提供新竹縣衛生局，後續與尖石鄉衛生所共同合作，將完整的藥品包裝，透過新竹縣政府衛生局整合併入空投行列，務必讓慢性疾病不斷藥。

秀巒衛生室共準備16人的藥品，多是高血壓、高血糖及高血脂等慢性病處方用藥。李紫寧表示，藥品經由空投順利交到司馬庫斯部落居民手中後，護理師會開始進行後續追蹤，掌握用藥安全，確保用藥不中斷。（編輯：管中維）1131104

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