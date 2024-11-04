農藥殘留監測79件不合格 知名店家、火鍋店上榜

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（中央社記者曾以寧台北4日電）食藥署今天公布7至8月市售蔬果農產農藥殘留監測結果，合格率9成、79件不合格，不少知名店家上榜如Mia C’bon台北美麗華店、優市大安店（Uber Eats）、瓦城台南大遠百店及馬辣信義店。

衛生福利部食品藥物管理署與地方政府衛生局共同執行共同執行「113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，並於今天公布7到8月監測結果，總計抽驗834件農產品進行農藥殘留檢驗，其中755件符合規定，合格率90.5%。

對於79件不符合規定的農產品，食藥署表示，由地方政府衛生局後續處辦，針對可溯源之國產農產品另移請農政機關依法進行源頭管理，相關監測結果詳如附表。

食藥署表示，不合規定農產品包含超市「Mia C'bon」台北美麗華店的大根（白蘿蔔）檢出農藥福賽絕（Fosthiazate） 0.02ppm，依規定不得檢出；優市大安店（Uber Eats）的白蘿蔔檢出賽速安（Thiamethoxam） 0.46ppm，標準為0.25ppm。

此外，馬辣頂級鴛鴦鍋信義店的百香果檢出賽滅淨（Cyromazine） 0.12 ppm，依規定不得檢出；瓦城台南大遠百店的香菜檢出愛殺松（Ethion） 0.09ppm，依規定不得檢出，台南市衛生局依法裁處李姓供應商新台幣6萬元。

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食藥署表示，食品安全首重源頭把關，79件不符規定農產品中，21件依食安法裁處、共計新台幣81萬元，45件移請農政單位處辦，13件正由地方政府衛生局處辦中。

食藥署提醒，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。（編輯：李亨山）1131104