學者：COP29聚焦氣候財務 談判成效須觀察

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北5日電）COP29預計11日在亞塞拜然舉行，氣候財務是今年的重要議題。學者認為，由於在資金運用上，開發中國家多希望無償，與已開發國家的想法有很大的落差，談判是否能順利將是大哉問。

2024年第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29），將於11月11日至22日在亞塞拜然首都巴庫舉行。台灣科技媒體中心今天舉辦「COP29氣候峰會前線上記者會」。

台灣大學氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯表示，氣候財務是COP29的重要議題，從COP28脫離化石燃料訴求，進入到COP29財務需求，希望在明年COP30能有設定減碳目標的明確進展。

趙家緯進一步說明，新氣候金融集體量化目標（NCQG）是指在全球氣候合作框架下，為了支持發展中國家的氣候行動和應對氣候變化的需求，已開發國家所設定的共同財務目標。就聯合國貿易與發展署估算，2030年的NCQG可能相當於已開發國家GDP的1.4%。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員劉哲良補充，就目前NCQG提案，每年需求金額為1000億美元（約新台幣3.2兆元）起跳；資金的來源可能包含氣候捐款（無償）、借錢（氣候融資）或是搬錢（碳交易）。

劉哲良對於今年的氣候財務談判抱持較不樂觀的看法。他說，開發中國家都不喜歡有償的資金，要答應很多條件，且可能還不起；再加上減量和調適不一定是生產性行為，而是為了降低風險；但對於已開發國家而言，直接捐錢的態度會很掙扎，因為現在的科學研究很難證明每件事都與氣候變遷有關。

劉哲良評估，談判上會遇到很大的困難，是否能順利進行都是大哉問；且不論是千億、上兆的金額，接下來都會討論怎麼執行，是未來幾年要面對的問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣大學國際學院防災減害與韌性碩士學位學程副教授石婉瑜表示，預計今年COP29將提出「城市韌性與健康行動宣言」，強化跨部門合作以城市氣候挑戰，並推動整合所有城市氣候行動及催化城市氣候資金的倡議。

另外，石婉瑜指出，由於氣候變遷造成降雨強度改變，全球約1/5河川流域受到地表變遷，導致水資源或淹水的問題，COP29也將提出「水與氣候行動宣言」，強調水資源、水域流域（包含海洋、河川、湖泊），地下水及其水相關生態系統的保護、保育及復育。（編輯：李亨山）1131105