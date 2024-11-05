長榮航空推24小時全球客服 中、英文專員協助

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）長榮航空今天宣布，即日起推出全球各地客服中心24小時的中、英文客服專員服務。

長榮航空在各航點客服中心提供服務的時間，依當地情形而不同，但都不是全天，台灣是上午8時30分至下午5時30分，不少旅客反映，過了下班時間，有關機票、訂位或搭機等相關問題，無處詢問。

長榮航空為加強對旅客的服務，推出24小時客服，這也是國籍航空率先推全天客服的航空公司。

長榮航空指出，透過24小時客服，旅客無論身處何地、無論時間早晚，僅需撥打長榮航空當地客服專線，選擇中文或英文服務，就可獲得客服專員的即時協助。

長榮航空於2019年推出AI文字客服機器人，提供超過500項專業知識，包括訂位票務、班機時刻、行李額度、機場資訊等查詢；2022年起透過GENESYS系統，推出「虛擬排隊」功能，由系統代替旅客繼續排隊，由專員依原等候順序回撥。

長榮航空說，未來將擴展其他語系的真人文字客服，為旅客提供多元化服務。（編輯：李亨山）1131105