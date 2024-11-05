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議員質疑淡海輕軌太慢 侯友宜：時速將提至60公里

2024/11/5 21:54（11/5 22:06 更新）
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新北市議會5日進行市政總質詢，對於有議員認為淡海輕軌速度過慢，市長侯友宜（右）表示，11月中旬會開始進行提速測試，預計時速可達60公里。中央社記者王鴻國攝 113年11月5日
新北市議會5日進行市政總質詢，對於有議員認為淡海輕軌速度過慢，市長侯友宜（右）表示，11月中旬會開始進行提速測試，預計時速可達60公里。中央社記者王鴻國攝 113年11月5日
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（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市長侯友宜今天針對議員質疑淡海輕軌太慢，應提速因應淡北道路施工的交通黑暗期問題表示，11月中旬開始進行提速測試，預計可達時速60公里。

新北市議會進行市政總質詢，國民黨團書記長陳偉杰質詢時，質疑淡海輕軌太慢了，為因應淡北道路施工的交通黑暗期，他要求淡海輕軌應提高速度。侯友宜表示，11月中旬開始進行提速測試，預計時速可達60公里。

新北捷運工程局說明，原淡海輕軌淡金北新站至新市一路站（V05-V06）路段，因配合降級運轉設置手動轉轍器且限制10公里。經尋求國立高雄科技大學鐵道技術中心技術支援，加裝道岔鎖固裝置及調整號誌應答器速限，可提速至60公里。

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此外，陳偉杰詢問侯友宜是否有掌握台北市政府的劉德華演唱會取消事件、以及民進黨批劉德華媚共的看法。侯友宜表示，台北市以安全為最高考量，但若是能及早因應會更周全。而表演就是表演，藝術就是藝術，表演不應有太多的干預。

陳偉杰還詢問對美國總統候選人川普影射拳擊國手林郁婷性別問題的意見。侯友宜表示，林郁婷是新北之光，為國家爭取榮譽，參加奧運期間審查資格都沒有問題，他以林郁婷為榮，大家要重視性別平等及運動員權益，他對這樣講法不以為然。（編輯：李錫璋）1131105

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