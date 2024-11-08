「粉紅超跑」遶境高雄 廟方：預計吸引20萬人

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（中央社記者張已亷高雄8日電）「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖今天到高雄鳳山區展開3天的「賜福鳳城」遶境，攜手鳳山區五甲龍成宮媽祖再現「雙媽會」；龍成宮副主委楊三吉表示，預計吸引20萬人參與。

鳳山區鳳邑開漳聖王廟今天湧入大量信眾迎接「粉紅超跑」白沙屯媽祖，人潮過多一度造成現場混亂，後由警方與廟宇工作人員指引信眾依序排隊，等待參拜與合照隊伍綿延數十公尺，鑾轎短暫停留後啟程，遶境隊伍隨炮鳴鑼鼓聲準備出發，不少長輩帶著孩童紛紛在廟門前跪地等待「鑽轎腳」，場面壯觀。

楊三吉表示，相較2年前受疫情影響，今年3天遶境預計將吸引約20多萬人，「不少信眾都很期待，一直問什麼時候要舉辦，宮廟電話都被打爆。」

楊三吉指出，今天上午11時許首先由鳳山開漳聖王廟接駕，下午1時起駕，晚間駐駕鳳山北辰宮，隔天上午6時30分鳴炮啟程前往五甲龍成宮，繼續遶境鳳山區大街小巷賜福。

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鳳山區長石慶豐表示，「粉紅超跑」上午抵達開漳聖王廟，廟前廣場擠滿民眾、廟外道路擠得水泄不通，「深刻感受媽祖神威」，初步估計上午約吸引6萬人次，盛會也帶動地方經濟活絡，同時讓參與者感受鳳山蓬勃發展與各式人文特色。

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖2年前與高雄市鳳山區五甲龍成宮，以「鳳慈傳薪」為主題繞境鳳山3天，吸引10幾萬名「香燈腳」參加，今年龍成宮媽祖再度攜手白沙屯媽祖再現「雙媽會」，集結地方30多間廟宇共同參與，自今天起到10日遶境鳳山地區，路線總長32公里，巡行賜福、供民眾參拜。（編輯：林恕暉）1131108