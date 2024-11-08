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中油平穩機制續運作 下週汽柴油估降4角創19月新低

2024/11/8 15:10
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（中央社記者曾智怡台北8日電）石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）延長自願額外減產措施至今年底，又逢中國擬推出大規模刺激經濟措施，國際油價應聲上漲。中油油價公式與平穩機制運作下，預估11日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.4元，創近19個月新低。

依照預測，92無鉛汽油每公升28.4元，95無鉛汽油每公升29.9元，98無鉛汽油每公升31.9元，超級柴油每公升26.8元。

根據中油浮動油價公式，累算至11月7日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶74.44美元，較上週每桶72.33美元上漲2.11美元；新台幣兌美元匯率為32.086元，較上週32.048元貶值0.038元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲0.9元，柴油調漲1.2元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估11日凌晨零時起，汽、柴油每公升零售價均調降0.4元。（編輯：林家嫻）1131108

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#國際油價
#汽油
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