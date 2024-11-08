醫：妊娠糖尿病篩檢異常率偏高 與年齡飲食等有關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北8日電）國健署統計，國內孕產婦妊娠糖尿病篩檢異常率達17.4%。產科醫師分析，台灣發生率偏高，可能與產婦年齡偏高、飲食習慣西化、工作忙碌導致運動不足及東方人體質有關。

根據研究，妊娠糖尿病孕婦的早產風險為1.51倍、胎兒過大的風險為1.57倍；透過篩檢並及早治療，可以有效降低風險。衛生福利部國民健康署補助孕婦14次公費產檢，並於孕期第24至28週補助1次妊娠糖尿病篩檢，統計篩檢結果異常率為17.4%。

台灣周產期醫學會理事長詹德富今天接受中央社記者採訪表示，這個異常率確實高於國際整體狀況，推測與國內產婦年齡偏高，及飲食習慣西化、工作忙碌運動不足有關，此外整體而言東方人妊娠糖尿病比例都會比西方人稍高，在日本也可看到偏高狀況。

妊娠糖尿病的風險，詹德富說，若懷孕早期就有糖尿病，雖然比較少見，但會有胎兒畸形、胎死腹中風險，較常見的是懷孕後期才開始發生。

詹德富指出，因媽媽血糖較高，小朋友營養狀況好、比較大隻，排尿比較也會多，造成羊水多，可能因此刺激媽媽子宮，導致提早破水或早產。且因寶寶生長速度快，需要更多氧氣，只要媽媽稍有感冒等身體狀況變化，就可能造成胎死腹中。

妊娠糖尿病高風險族群，詹德富說明，除了高齡產婦，孕前身體質量指數（BMI）大於24者、懷孕前月經不規則或有多囊性卵巢症候群、有糖尿病家族史者，都要特別注意；懷孕期間要規律運動，不要攝取過多糖分，避免吃甜食或喝含糖飲料，並且吃東西一定要慢一點，改吃少量多餐，以避免血糖大起大落。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國健署提醒，有健康體重、均衡飲食、適度運動和血糖監測4招可避免妊娠糖尿病。第1為健康體重，孕婦可對照懷孕前身體質量指數（BMI），進行整體熱量攝取規劃，避免體重增加過快；第2是健康飲食，懷孕期間因賀爾蒙的改變和基礎代謝率的增加，較容易感到飢餓，但仍要均衡攝取6大類食物。

第3為適度運動，建議每週至少運動3天，每次30到60分鐘，並運動過程中要留意身體狀況。第4為血糖監測，妊娠糖尿病孕婦建議每日至少監測4次血糖（早上空腹1次加上3正餐餐後各1次），血糖目標為空腹小於95mg/dL、餐後1小時小於140mg/dL及餐後2小時小於120mg/dL。（編輯：陳政偉）1131108