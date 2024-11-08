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環盟指設風機距離無規範 彰化福漢案環評初審未過

2024/11/8 19:36（11/8 19:51 更新）
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環境部8日環評初審「彰化福漢風力發電廠計畫環境影響說明書」，會前彰化環團在環境部外集結抗議，反對大量大型風機入侵彰化沿海鄉鎮，要求全面暫緩陸域風機審查。中央社記者楊淑閔攝 113年11月8日
環境部8日環評初審「彰化福漢風力發電廠計畫環境影響說明書」，會前彰化環團在環境部外集結抗議，反對大量大型風機入侵彰化沿海鄉鎮，要求全面暫緩陸域風機審查。中央社記者楊淑閔攝 113年11月8日
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（中央社記者楊淑閔台北8日電）彰化環盟及居民不滿彰化沿海已近百支陸域風機危害其生計、健康，今天北上環境部前抗議，反對距離沒規範下再審彰化福漢風力發電廠計畫，環評委員也質疑評估不足，決議補正再審。

環境部今天召開「彰化福漢風力發電廠計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。會前彰化環盟在環境部大門前舉辦「大量大型風機入侵彰化沿海鄉鎮．陸域風機法規嚴重不足」記者會，當地居民集體北上陳情抗議，要求環境部全面暫緩陸域風機審查。

根據開發單位（哲威風力發電、漢威風力發電股份有限公司）的簡報所述，將在彰化縣福興鄉及芳苑鄉的沿海地區建置23座（養殖用地7座、草生地16座）風機，基座面積最大使用面積為660平方公尺，單機容量3到6MW，總裝置容量69到138MW，輸配線路總長度不超過3萬7720公尺。

彰化縣環境保護聯盟副理事長暨芳苑在地居民的洪新有指出，彰化沿海已設置117座陸域風機，施工期間巨大震動、聲響，運轉後的眩影、低頻噪音、風切噪音、震動及漏油問題，已侵害居民的健康、養殖產業生計及生活品質。

他並說，未來還要設置近百支陸域風機，且更靠近內陸，中研院並已證實會侵害鄰近居民的健康，台灣卻沒有保障居民權利的法規，而且12年前苑里反瘋車已要求訂定安全距離，迄今仍無下文；風機沒為地方帶來工作機會，更會引發地價下跌，讓當地沒有未來；目前正有8案申請開發程序，主張法規完善前全面暫緩環評審查。

環評會議上，當地人也說，本案是目前單一開發案數量最多、範圍最廣，且單支裝置容量預計達6MW，總高達200公尺，也是目前開發案中最大型的陸域風機，綜合種種居民已受害事實，堅決反對再設陸上風機。

開發單位的顧問公司光宇工程說明時，因使用無影響或可忽略影響等陳述，一度引發居民憤怒。還有居民怒問，甚至離學校非常近，影響學生受教育權益。

環評委員陸續發言時也提出多項疑義，認為開發單位答非所問，風機運轉對居民、產業的影響評估太少，也未提出因應對策，並認為應增加評估既存與將來新增加風機，是否帶來加乘衝擊，並就居民反彈聲浪大，要求開發單位加強溝通。

最後專案小組決議，請開發單位補充、修正環境影響說明書後，於114年2月28日前送專案小組再審。（編輯：陳政偉）1131108

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