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台加全面推進合作 屏東大學擬與亞伯達大學簽協議

2024/11/11 14:54（11/11 15:06 更新）
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駐加拿大代表曾厚仁與加拿大聯邦眾議員戴雷克（Blake Desjarlais）出席亞伯達省「全國原民退伍軍人日」紀念儀式，並列隊前往紀念碑敬獻花環。（駐加拿大代表處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 113年11月11日
駐加拿大代表曾厚仁與加拿大聯邦眾議員戴雷克（Blake Desjarlais）出席亞伯達省「全國原民退伍軍人日」紀念儀式，並列隊前往紀念碑敬獻花環。（駐加拿大代表處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 113年11月11日
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（中央社記者程愛芬溫哥華10日專電）加拿大視台灣為重要的印太戰略夥伴後，雙方全面推進關係，屏東大學和亞伯達大學（University Of Alberta）正研擬簽署合作備忘錄。亞省的原住民族也承諾與台灣建立更緊密的聯繫。

今年7月，多名加拿大原住民參眾議員訪台，深入台灣原鄉、探訪部落，其中一名訪台的亞伯達省眾議員戴雷克（Blake Desjarlais）對推廣加台原住民合作充滿熱情，因此邀請台灣駐加拿大代表曾厚仁、駐溫哥華辦事處處長劉立欣、屏東大學校長陳永森等人也深入亞省的部落，進一步認識交流。

台灣代表團5天的亞省原民之旅於昨天結束。一行人在戴雷克的全程陪同下，拜會亞省第一民族（First Nations）酋長、梅蒂斯（Métis）理事會代表及亞伯達大學，探索雙方在原民教育、學術研究、經貿、醫衛及觀光等合作機會。

屏東大學已確定將與亞伯達大學展開合作，接下來雙方將商談是先從原住民學院簽合作協議，還是直接簽署全校級的協議。

屏東大學校長陳永森對中央社說：「亞伯達大學是著名學府，屏東大學則具有高教、技職、師培多元合流特色，雙方有許多地方可以互補共享，一旦協議正式簽署後，兩校師生就可以更緊密地交換研究。」

陳永森說，台加在原住民事務上的合作非常有意義，包括土地爭議、族群認同、政治地位等，有說不盡的共通性。「今年加拿大原民議員團訪問屏東部落，希望加拿大原住民族酋長們也來台灣原鄉看看。」

代表團也受邀參訪「彎箭傳統療癒協會」（Bent Arrow Traditional Healing Society）及「艾德蒙頓市原民耆老中心」（Edmonton Aboriginal Seniors Centre）兩個原民互助團體，與當地原民耆老對話，瞭解居住於都市的原民，如何致力維持傳統文化並達成原民社區成長及自我賦權目標。

駐加拿大代表曾厚仁對中央社說，過去這2年，台加簽署了許多政策協議，這些協議不是紙上談兵，而是真正扎根落實。「尤其你可以感受到彼此真誠的友誼，例如加拿大朋友會熱情地邀請我們出席一些重要活動，把我們當『自家人』看待。」

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11日是加拿大一年一度國殤紀念日（Remembrance Day），全國各地已陸續舉行紀念活動悼念陣亡將士。

曾厚仁8日受邀在亞省Smoky Lake城鎮，出席「梅蒂斯原民文化中心」（Métis Crossing）舉辦的「全國原民退伍軍人日」（National Indigenous Veterans Day）活動，與戴雷克共同於紀念碑前敬獻花環，向在二次世界大戰及韓戰期間捍衛民主的原民軍人致意。當日與會的梅蒂斯原民稱，台灣代表參加儀式具有非凡意義。（編輯：唐佩君）1131111

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曾厚仁
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