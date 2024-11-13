逃避壓力狂嗑安眠藥 醫提醒藥物成癮3警訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北13日電）安眠藥是助眠手段之一，醫師提醒，若有不依照處方頻次或數量、不透過處方箋取得藥物、非醫師目的用藥等3種情形，是藥物濫用的警訊，曾遇個案為逃避壓力越吃越多，恐已成癮。

鎮靜安眠藥並非解決失眠問題的萬靈丹，誤用或濫用皆可能導致成癮。衛生福利部食品藥物管制署今天在例行記者會，提醒使用安眠藥「五不四要」原則。

食藥署管制藥品組科長宋居定簡報指出，所有的安眠藥都是屬於處方藥，管制藥品與毒品是一體兩面，通常會有依賴性成癮性的問題，濫用後果嚴重，所謂的「五不」就是不自行購買鎮靜安眠藥、不擅自增量或停藥、不併用酒精性飲料、不開車或操作機具、不轉售或轉讓。

至於「四要」，用藥要遵照醫師處方、用藥要配白開水、用藥後要馬上就寢、要配合調整睡眠作息。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘提出2個案例，說明遵守「五不四要」原則的重要性。

其中1名個案是30歲男性，每天吃1顆安眠藥，通常吃完藥就躺在床上，有時候會喝點酒或看小說來打發等待入眠的時間，後來發現自己常常「斷片」，想不起前一天晚上看過的章節。

張祜銘表示，酒精與安眠藥物間有交互作用，因兩者都具有中樞神經鎮靜作用，合併使用會讓副作用產生加成效果，所以「絕對不能併用」。

另1名個案是長期失眠的40歲女性，她發現白天吃安眠藥可讓自己放鬆，為逃避工作壓力，擅自加藥，最誇張時1天吃數十顆以上，完全停不下來。

張祜銘解釋：「不依照醫師處方頻次或數量、不透過處方箋取得藥物、非醫師目的用藥，這是3大可能進展成藥物濫用的警訊。」比方說，有些人是因為頭痛想放鬆，有些人拿親友的安眠藥來服用等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張祜銘強調，成癮是一種大腦核心失控感，如果用量越來越多、失去控制，例如一遇到壓力就想吃，或是出現戒斷症狀，像是沒吃藥就無法工作，這些都是藥物成癮症狀，建議到成癮科門診就醫。

為防範民眾「巡迴」各醫療院所領取安眠藥的行為，食藥署管制藥品組副組長張志旭指出，現在健保卡都有雲端藥歷，醫療院所會有警示，可避免過量開立。食藥署提醒，安眠藥屬於管制藥，轉售行為可能違反毒品危害防制條例相關規定。（編輯：管中維）1131113