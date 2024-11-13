台大籲提升高教經費 教部：補助呈逐年增加趨勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北13日電）台灣大學校長陳文章昨天在「台大百大貢獻事蹟發布會」中指出，各國都在加強高教，期盼台灣也能提升高教經費。教育部今天說，近3年對各大學的補助，已呈現逐年增加的趨勢。

台大將於2028年迎接百年校慶，遴選出100件有深遠影響的貢獻事蹟，彰顯台大百年來對世界發展的影響，並於昨天召開記者會發布。

台大校長陳文章接受媒體聯訪時提及，鄰近國家都在增強對高教的補助，建議政府提升高教經費，並提出高教的前瞻基礎建設。他也建議政府成立跨部會的人才培育和教育小組，定期與學校溝通，讓台灣人才培育做得更好。

教育部今天以文字回應，強調支持高教發展向來是政府的重要施政方向之一，近年政策包括高教深耕計畫、提升教研人員待遇、促進國際生來台及留台、拉近公私立學雜費差距等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育部指出，以台大為例，111年補助經費為新台幣73.25億元，到113年成長到79.78億元，對各大學的補助也都呈現逐年增加的趨勢。

另外，教育部也透過研究學院、半導體學院等政策，透過國發基金及企業挹注資源，共同支持高教發展。未來將持續協助大學依據優勢領域發展多元特色，並強化學生培養資訊科技與人文關懷、跨領域、自主學習、國際移動、社會參與、問題解決等6大關鍵能力。（編輯：陳清芳）1131113