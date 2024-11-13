本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普新政府人事陸續底定 已確定名單一次看
首頁 / 生活

台大籲提升高教經費 教部：補助呈逐年增加趨勢

2024/11/13 17:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北13日電）台灣大學校長陳文章昨天在「台大百大貢獻事蹟發布會」中指出，各國都在加強高教，期盼台灣也能提升高教經費。教育部今天說，近3年對各大學的補助，已呈現逐年增加的趨勢。

台大將於2028年迎接百年校慶，遴選出100件有深遠影響的貢獻事蹟，彰顯台大百年來對世界發展的影響，並於昨天召開記者會發布。

台大校長陳文章接受媒體聯訪時提及，鄰近國家都在增強對高教的補助，建議政府提升高教經費，並提出高教的前瞻基礎建設。他也建議政府成立跨部會的人才培育和教育小組，定期與學校溝通，讓台灣人才培育做得更好。

教育部今天以文字回應，強調支持高教發展向來是政府的重要施政方向之一，近年政策包括高教深耕計畫、提升教研人員待遇、促進國際生來台及留台、拉近公私立學雜費差距等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育部指出，以台大為例，111年補助經費為新台幣73.25億元，到113年成長到79.78億元，對各大學的補助也都呈現逐年增加的趨勢。

另外，教育部也透過研究學院、半導體學院等政策，透過國發基金及企業挹注資源，共同支持高教發展。未來將持續協助大學依據優勢領域發展多元特色，並強化學生培養資訊科技與人文關懷、跨領域、自主學習、國際移動、社會參與、問題解決等6大關鍵能力。（編輯：陳清芳）1131113

#台灣
#台灣大學
#教育部
#台大
#陳文章
陳文章
迎2028百歲校慶 台大募百億基金、遴選百件貢獻光寶集團創辦人宋恭源與IUPAC合作 設永續化學獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：