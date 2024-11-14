8旬糖友染皮蛇誤以為濕疹發作 留右手無力後遺症

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北14日電）8旬糖友陳爺爺起起帶狀皰疹卻誤以為濕疹發作，延誤治療，留下右手無力後遺症，連握筷子都吃力。醫師提醒，國內皮蛇患者1/5是糖友，感染還不利於血糖控制，恐引起併發症。

今年83歲的陳爺爺罹患糖尿病多年，某天洗澡時感覺右側胸部皮膚又紅又癢，隔天皮疹更從右前胸蔓延到後背，還起了水泡。起初他以為是濕疹發作，自行塗抹藥膏，但仍不見好轉，患部又刺又痛，只要抬起右手拉扯到就會感到劇烈疼痛，難穿衣服，半夜更可能因壓到痛醒，忍了快1週才在家人陪同下就醫。

中華民國糖尿病衛教學會秘書長李淳權醫師說，陳爺爺不僅因此食慾不振、鬱鬱寡歡，治療期間使用了各種不同強度的止痛藥還是無法改善。且因延誤治療，使用抗病毒藥物後，皮膚症狀還持續了1個多月、神經疼痛拖了超過半年，且本來就患肌少症，還留下右手肌肉萎縮無力的後遺症，握力至今無法完全恢復。

李淳權說明，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，是水痘-帶狀疱疹病毒再活化的表現，此種病毒初次感染時會引發水痘，並潛伏在背根神經節或腦感覺神經節中，直到再度活化引發帶狀疱疹。

根據台灣研究統計，每個人終其一生會罹患帶狀疱疹的機率高達32%，即每3人就有1人可能罹病。發病後不只皮疹、發癢、起水泡，引發的神經痛更是讓人痛不欲生。即使皮膚表面急性症狀消失，神經疼痛仍會持續數月、甚至數年之久。

李淳權指出，帶狀疱疹只要好好處理，在皮疹發作後72小時內投予抗病毒藥物，就能有效抑制病毒增殖、減輕神經疼痛，通常可在5週內痊癒，但免疫力較差的病人所需時間會比較久，陳爺爺就是一個例子。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國內研究指出，1/5的帶狀疱疹患者為糖尿病患。李淳權解釋，糖尿病患者因慢性高血糖，免疫系統功能下降，除容易受到其他病毒、細菌感染，體內有潛伏的水痘-帶狀疱疹病毒也容易再度活化，引發皮蛇。

李淳權說，糖尿病患者罹患帶狀疱疹比例是一般人2倍，疱疹後神經痛風險也增50%，更可能致血糖控制惡化，引發心血管疾病或視力問題等併發症，因此糖友罹帶狀疱疹後住院率比一般人高出超過6成。呼籲糖友積極接種流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、肺炎鏈球菌、帶狀疱疹疫苗，提升防禦力。（編輯：李亨山）1131114