乳癌轉移難按停止鍵 醫：逾半屬新分型HER2弱陽性

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）乳癌居台灣女性癌症發生率之冠，陪伴許多患者走過抗癌路的醫師，也不捨乳癌轉移的殘忍，認為是一旦開始就不會停下的恐懼。「HER2弱陽性」新分型的出現，讓治療有了不同想像。

衛生福利部統計，民國110年乳癌發生數達1.5萬例，死亡數為2913例，高居女性癌症發生率冠軍與死亡率第2。乳癌主要為3種分型，包含荷爾蒙陽性、HER2陽性與三陰性，其中荷爾蒙陽性乳癌占多數，HER2陽性約占2成，三陰性乳癌約1成。

「乳癌和我們的距離，比想像還要近。」台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會理事長鄭翠芬今天告訴中央社記者，同學會知道多年不見的朋友得乳癌、請假同事正在乳癌治療，這是很多人的共同記憶，甚至近年許多電視劇常常有罹患乳癌的女主角。

鄭翠芬說，癌細胞轉移很殘忍，乳癌患者只要經歷過1次轉移，轉移就不會按下停止鍵，過去荷爾蒙陽性或三陰性治療無效的乳癌轉移病患，通常最後只能不斷使用化學治療，幸好醫學進步，新藥可提供更多治療選擇，「轉移不可怕，只是像摔了一跤，我們會扶起妳」。

不同於以往的HER2陽性、荷爾蒙陽性與三陰性，鄭翠芬表示，「HER2弱陽性」分型是較新的觀念，乳癌患者還不太熟悉這個新分型，門診裡幾乎沒有患者會主動提及，事實上，超過半數的轉移性乳癌患者屬於HER2弱陽性，包含荷爾蒙陽性與三陰性患者。

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「HER2弱陽性」新分型的誕生，與新治療方式有關，鄭翠芬說，過去治療HER2陽性乳癌的標靶藥物只能毒殺有HER2表現的癌細胞，新一代的抗體藥物複合體（ADC）就像1架戰機帶著炸彈，可以直到敵營才卸下火藥，也可毒殺鄰近未被抗體標記的癌細胞，將看熱鬧的旁觀者炸死。

鄭翠芬表示，新藥有機會達到更全面的治療，但也因為攜帶有化療藥物，在毒殺癌細胞的同時，一樣可能伴隨相關副作用，如噁心、嘔吐、疲倦、白血球低下、貧血等，提醒患者務必遵循醫囑，有助副作用管理。（編輯：管中維）1131114