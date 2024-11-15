人工林疏伐及林相更新 荖濃溪美瓏山林道車輛禁入

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）林保署屏東分署月底於荖濃溪事業區第99林班及第102、103林班內國有人工林，辦理疏伐撫育作業及林相更新作業，作業地點在美瓏山林道，車輛管制時間直到明年5月24日。

這項國有人工林疏伐撫育作業及林相更新作業，地點位於美瓏山林道(小關山林道)23至24K，以及7至10K兩側，車輛管制時間自11月28日至114年5月24日，並依實際作業進度調整管制期程。

其中、春節連假(114年1月25日至2月2日)及清明連假 (114年4月3日至4月6日)暫停作業及管制措施，全面開放車輛通行。

林業及自然保育署屏東分署今天新聞稿表示，作業期間林道全線有重機具及運材車輛進出，為維護遊客及車輛安全，非作業車輛改由林道起點旁竹林替代農路至7K小關山管制站，並停放管制站前步行進入林地。

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林保署屏東分署表示，早期在小關山中高海拔地區栽植大片人工針葉林，為提升林木生長率及木材品質，需定期進行疏伐等撫育作業；另小關山低中海拔地區人工闊葉林因已達成熟期，且部分林木老化傾倒有影響民眾安全及林道通行之虞，因此規劃林相更新作業，以維護民眾安全、保持林道通行。

屏東分署說明，美瓏山林道設置規格不同一般道路系統，是執行林業經營與維護管理森林及其他自然資源所需交通要道。平時遊客可藉由林道進入山區遊憩，這次國有人工林疏伐撫育及林相更新作業，為避免重機具及運材車與遊客車輛在狹窄林道上會車碰撞，因此作業期間內提醒遊客配合管制措施，預先做好因應遊程規劃。（編輯：孫承武）1131115