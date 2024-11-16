職災重建中心園遊會 職災截肢勞工籲重視預防

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）關懷職災勞工及眷屬，職災預防及重建中心今天舉行園遊會，曾擔任沖壓機操作員的陳先生10年前因職災截肢，後與公司纏訟多年，他以自身經歷提醒民眾注重職災預防。

由勞動部捐助成立的財團法人職業災害預防及重建中心今年在各地舉辦「職災預防．幸福向陽」園遊會，今天移師台北華山文創園區登場，希望透過活潑趣味的園遊會闖關活動，讓職災勞工感受希望與溫暖，勇敢再站起來，迎向陽光，重新擁抱人生。

職災預防及重建中心董事、勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉今天致詞指出，勞工工作時首要預防職災發生，政府除了透過勞動檢查外避免職災發生，更希望將職災預防概念深植大家心中。過去社會為了經濟發展會道義放兩旁、利字擺中間，現在應該改變成「安全擺中間」。

鄒子廉也說，勞動部職安署、職災預防及重建中心都會與職災勞工站在一起，也希望不要再有任何勞工發生職災，假設真的發生職災，政府也有資源可協助勞工重建、復健以及最後回到職場。

今天園遊會上，也有職災勞工現身分享心路歷程，曾擔任沖壓機操作員的陳先生就提及，他10年前在沖床工廠上班，當時工作內容是模具維修和模具更換，結果有一天不慎被鐵片刺傷腳掌。

陳先生提到，他當時忍痛拔掉鐵片後繼續上班，結果發燒不退、腳掌疼痛，經就醫後診斷為蜂窩性組織炎，不得已截肢保命。

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陳先生表示，他受傷後與公司纏訟多年，應徵多家模具維修公司，但都因行動不便找不到工作，懊悔自己太疏忽安全與健康，以自身經歷提醒勞工上工前務必加強前端預防，降低罹災風險。

職災預防及重建中心執行長何俊傑說，職災預防及重建中心以環抱、連結、並肩而行的策略，展現中心守護企業安全、守護勞工健康的決心。中心今年在全台北、中、南舉辦3場職災關懷園遊會，鼓勵職災勞工與家人走出戶外，趁著週末假日參與園遊會舒緩身心，寓教於樂，共同關注職災預防的重要性。（編輯：張雅淨）1131116