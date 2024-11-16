東京杉並區台灣市集 駐日代表李逸洋見台日交流感動

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（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本東京杉並區今天舉辦第12屆台灣市集，活動以「自然台灣」為主題，介紹台灣魅力。駐日代表李逸洋見台灣與杉並區交流熱絡，內心相當感動。

杉並區台灣市集活動由杉並區交流協會（理事長井上泰孝）主辦、杉並區公所協辦，今年是第12屆，在高圓寺地域區民中心「Sesion杉並」舉行，駐日代表李逸洋、東京高圓寺阿波舞振興協會理事長河原一、杉並區軟式野球（棒球）聯盟理事長加藤博等人應邀出席。

本屆台灣市集以「自然台灣」為主題，室內會場有攝影展，展示包括由長期旅居台灣的日本作家片倉佳史拍攝的台灣鳥類照片，也有龜山島、新竹車站等台灣景點照。此外，也有日本一般社團法人「台灣世界遺產登錄應援會」提供的台灣美景照展區等。

「台灣世界遺產登錄應援會」會長八田修一、該會理事安村美佐子等人為李逸洋等人導覽。八田修一是「嘉南大圳之父」八田與一的長孫。

李逸洋在觀賞照片展後表示，杉並區已辦理第12屆台灣市集，台日的交流能做到「區」這樣的層級，讓他很感動。尤其他看到日本友人深入台灣，挖掘台灣有資格做為世界遺產的地點等，並拿出來展覽，要幫台灣爭取列入珍貴的世界自然或文化遺產，真的讓他非常地感動。

李逸洋說：「台灣鳥類攝影展內容很豐富，幾乎台灣最漂亮的鳥類照片都在此呈現。這是日本人深入台灣拍攝的，看到了我喜歡的台灣藍鵲、還有黑面琵鷺等。」

他表示，透過國中生的棒球比賽、東京高圓寺阿波舞等，台灣與東京杉並區多年來持續交流，從台灣市集可以感受到雙方交流的深入與扎實，他深感佩服。

杉並區區長岸本聰子在活動致詞時說，本屆主題是「自然台灣」，她在開幕式前與李逸洋聊及同樣擁有豐富大自然的台日，隨著秋色漸濃，賞紅葉美景時節到來。

她說：「台日都是大自然四季風景優美的國家，但大自然都同樣受到地球暖化影響，令人憂心。希望大家珍惜四季的美及大自然，盼藉由共享這項台灣市集活動的樂趣，一同促進和平與友好。」

李逸洋身為駐日代表於9月初到東京履新，岸本聰子今天特別致贈一束花給李逸洋，表達祝賀之意。

台灣市集活動內容多，包括由講師片木裕一以「阿里山豐富的檜木森林與阿里山鐵道」為題、片倉佳史以「個性豐富的台灣四季」為題演講。活動還安排雅茗天地集團國際戰略部日本代表林太一指導台灣茶泡茶法、台灣茶講師張茹涵解說台灣茶與遊山玩水的樂趣。

在室內舞台方面，安排聲樂家張瑞銘進行台灣歌謠二胡演奏、「在日台灣原住民連合會」表演原住民舞蹈等。

在室外會場有許多台灣美食攤位，包括快樂檸檬的手搖飲、佐記的麵線、快樂夢工房的手工肉粽和蘿蔔糕、基隆百年老店連珍日本分社的芋泥球、芋泥蛋糕卷等。基隆出身的李逸洋看到故鄉糕點特別感到親切。

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杉並區在2011年311大地震發生當時的12月開始與台灣交流，是因福島縣南相馬市與杉並區國中生軟式棒球隊到台灣進行友誼賽而與台灣結緣。2015年杉並區具代表性的民俗活動東京高圓寺阿波舞首度到台北表演，後來也在台灣其他城市表演，深化交流。

東京有23區及多摩、調布等城市，除了杉並區，這2天大田區也舉辦台灣市集（Ota Taiwan Festa）活動，愈來愈多區想促進與台灣交流。（編輯：張芷瑄）1131116

駐日代表李逸洋（左3）16日出席日本東京杉並區舉辦的第12屆台灣市集。活動內容豐富，包括有「在日台灣原住民連合會」表演原住民舞蹈及設攤販售原住民相關藝品。中央社記者楊明珠東京攝 113年11月16日

日本東京杉並區舉辦的第12屆台灣市集，有許多台灣美食攤位，包括基隆百年老店連珍日本分社的芋泥球、芋泥蛋糕卷等，駐日代表李逸洋看到故鄉糕點特別感到親切。中央社記者楊明珠東京攝 113年11月16日

日本東京杉並區舉辦的第12屆台灣市集，主題是「自然台灣」，展出許多由旅台日籍作家片倉佳史拍攝的台灣鳥類照片。駐日代表李逸洋表示，「幾乎台灣最漂亮的鳥類照片都在此呈現了」。中央社記者楊明珠東京攝 113年11月16日