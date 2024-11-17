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鹿港馬拉松開跑 香港逾百視障跑者、81歲長者參賽

2024/11/17 10:58（11/17 11:21 更新）
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2024鹿港馬拉松17日一早在鹿港體育場開跑，吸引許多跑友熱情參與。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年11月17日
2024鹿港馬拉松17日一早在鹿港體育場開跑，吸引許多跑友熱情參與。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年11月17日
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（中央社記者鄭維真彰化17日電）鹿港馬拉松今天登場，上午由彰化縣長王惠美等人為賽事鳴槍，約4000人從鹿港體育場開跑；今年特設視障組競賽，香港逾100名視障跑者參賽，並新增嵩壽獎鼓勵長者參加，全馬最高齡參賽者是81歲。

二鹿慢跑協會理事長陳信仲致詞時指出，今年特別設置視障組競賽，將視障跑者納入正式比賽成績，有來自香港超過100名視障跑者參加比賽；另外，新增嵩壽獎，希望大家不分年齡能運動健身，全馬最高齡參賽者是81歲。

賽事沿途有蚵仔煎、麵線糊、肉包、海產粥等在地美食小吃補給站，讓選手補充體力。

王惠美表示，鹿港馬拉松是2024彰化縣政府馬拉松嘉年華第5場，結合公益、古蹟、文化、美食及國際交流賽事，鹿港古蹟多，如同開放式博物館，除有優質伴手禮，沿途還有許多美景值得欣賞；馬拉松嘉年華壓軸賽事「伯立歐公益馬拉松」，將於24日開跑。

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彰化縣政府教育處指出，此次賽程起點從鹿港體育場出發，路線經過鹿港天后宮、龍山寺、文武廟、摸乳巷、鹿港濱海區、風車大道、台灣玻璃館、秀水鄉綠色隧道等地標，主辦單位不僅減免視障跑者報名費，更協助安排食宿、交通及行程。

教育處表示，這次台灣百回馬拉松協會指定秋季普查頒獎在鹿港馬拉松進行，推廣全民運動是縣府重要施政方向之一，提供安全舒適運動場館，對提升民眾生活品質很重要，鹿港全民運動館已動工，預計民國115年底完工。（編輯：陳仁華）1131117

#王惠美
#彰化縣政府教育處
#鹿港
王惠美
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