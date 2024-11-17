澎湖救護直升機完成歲修 4天內執行7件後送任務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣17日電）甫完成年度歲修的凌天救護直升機，今天在6個小時內，執行望安離島後送至三總澎湖分院和三總轉送至台南奇美醫院的2起後送救護任務。歲修後短短的4天內，共執行7件緊急後送任務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

澎湖衛生局表示，凌天航空救護直升機今天分別執行望安49歲患者因惡性腫瘤發作緊急送往三總澎湖分院，隨後在三總澎湖分院加護病房轉送敗血性休克病患至台南奇美醫院，短短6個小時完成2起後送任務。

凌天航空表示，救護直升機13日甫完成年度歲修返回澎湖駐地，從14日至今天，短短4天內，共執行了7件醫療後送任務。除14日的1件由高雄長庚送澎湖安寧返鄉任務外，15日至17日各有2件（共6件），這6件包括分別由七美和望安送三總澎湖分院，其中4件由三總澎湖分院後送台南奇美與高雄長康與榮民總醫院等醫院，創下澎湖連續4天都有後送的紀錄。（編輯：李淑華）1131117