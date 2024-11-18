東北季風及颱風影響 北東濕涼、迎風面雨勢明顯

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（中央社台北18日電）中央氣象署指出，今天受到東北季風及颱風萬宜外圍中層雲系向北傳送影響，台灣附近水氣偏多，迎風面北部及東半部地區易降雨。

氣象署表示，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨時間長，有局部大雨或豪雨發生的機率，東部山區也有可能出現局部大雨，應多加留意，至於中南部地區及澎湖、金門、馬祖也有局部短暫雨。

氣象署說，氣溫方面，北部及宜花整天濕涼，溫度約攝氏19至24度，其他地區白天舒適而溫暖，高溫約26至28度，夜晚清晨則較涼，各地低溫約20至22度，馬祖全天偏涼，氣溫在17到19度，金門全天19至23度，澎湖22至24度。

氣象署觀測，由於東北風明顯偏強，苗栗至雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，桃園、新竹沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北、嘉義、台南及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，戶外活動或行車請特別注意安全，並注意固定繫牢懸掛物或易掉落物品，沿海及鄰近海域並有較大風浪，浪高可以來到4至6公尺左右；此外，基隆北海岸、東半部、西南部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，海邊作業或活動請注意安全。

氣象署表示，第24號中度颱風萬宜，今凌晨2時中心位於鵝鑾鼻南南西方510公里海面上，向西北西轉西移動，不會直接侵襲台灣，但今、明2天進入南海，由於其外圍中層雲系向北傳送影響，台灣附近水氣偏多，迎風面地區降雨持續明顯。（編輯：方沛清）1131118