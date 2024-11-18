本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣晉12強複賽前進東京賽程出爐 21日起對戰委內瑞拉美國日本
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

東北季風及颱風影響 北東濕涼、迎風面雨勢明顯

2024/11/18 08:00（11/18 08:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市信義區民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
圖為台北市信義區民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）中央氣象署指出，今天受到東北季風及颱風萬宜外圍中層雲系向北傳送影響，台灣附近水氣偏多，迎風面北部及東半部地區易降雨。

氣象署表示，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨時間長，有局部大雨或豪雨發生的機率，東部山區也有可能出現局部大雨，應多加留意，至於中南部地區及澎湖、金門、馬祖也有局部短暫雨。

氣象署說，氣溫方面，北部及宜花整天濕涼，溫度約攝氏19至24度，其他地區白天舒適而溫暖，高溫約26至28度，夜晚清晨則較涼，各地低溫約20至22度，馬祖全天偏涼，氣溫在17到19度，金門全天19至23度，澎湖22至24度。

氣象署觀測，由於東北風明顯偏強，苗栗至雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，桃園、新竹沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北、嘉義、台南及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，戶外活動或行車請特別注意安全，並注意固定繫牢懸掛物或易掉落物品，沿海及鄰近海域並有較大風浪，浪高可以來到4至6公尺左右；此外，基隆北海岸、東半部、西南部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，海邊作業或活動請注意安全。

氣象署表示，第24號中度颱風萬宜，今凌晨2時中心位於鵝鑾鼻南南西方510公里海面上，向西北西轉西移動，不會直接侵襲台灣，但今、明2天進入南海，由於其外圍中層雲系向北傳送影響，台灣附近水氣偏多，迎風面地區降雨持續明顯。（編輯：方沛清）1131118

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
延伸閱讀
天冷大口吃鍋易掉熱量陷阱 營養師3招飽足負擔低4颱相繼襲台 曾文水庫11月入冬蓄滿放水刷新紀錄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
未來一週北部東北部偏濕涼 18、19日低溫探16度
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：