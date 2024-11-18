國海院攜手中山大學 登破冰船赴北冰洋研究

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（中央社記者張已亷高雄18日電）國海院攜手中山大學代表台灣搭乘「極星號」破冰船，8月間前往北緯80度以北的北冰洋海域展開為期2個月研究，為台灣海洋科研邁出新頁，盼未來促成更多國際合作。

國家海洋研究院與國立中山大學海洋科學系合作歷經1年努力，通過德國阿弗瑞德．韋格納研究所審查，8月由國海院代表台灣搭乘「極星號」破冰船（RV Polarstern），透過實地參與海洋科學調查取得珍貴北冰洋水文資料。

依國海院今天發布新聞稿，國海院長陳建宏表示，111年6月25日國海院與中央大學及波蘭哥白尼大學合作，在北極冷岸群島的史匹茲卑爾根島朗伊爾城，成立台灣極地研究站且掛上國旗牌匾，是台灣歷史上首度在北極成立研究站。

陳建宏指出，這次再有機會跨國合作深入北冰洋研究，凸顯台灣「極地海洋科學」獲國際肯定，是台灣海洋研究全新里程碑。

參與這次航次的國海院副研究員傅科憲表示，這次科學探險是跨國聯合研究，共有12個國家、53名研究人員登船，主要任務為延續過去北冰洋長期科學調查。

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傅科憲指出，極星號從挪威出發向北深入北冰洋航行超過1萬2000公里，沿途進行系列海洋與海冰上調查作業，包含海水化學樣本採集、海洋漁業生物資源、海冰與海洋交界變化等，藉此了解全球氣候變遷影響下，北冰洋海洋動力與環境變遷。

傅科憲表示，台灣科學家負責觀測與分析研究船航線上的溫度與鹽度垂直剖面、海流等水文資料，後續透過研究分析有助深入了解全球氣候變遷機制並增加預測能力、提供台灣學研界未來在北冰洋進行科學基礎與海洋政策及事務參考。（編輯：郭諭儒）1131118